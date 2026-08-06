HUV suspende temporalmente servicios ambulatorios para afiliados tres EPS

La crisis que enfrenta el Hospital Universitario del Valle se agudiza con el anuncio de la suspensión temporal de algunos servicios para los afiliados de tres EPS, una medida adoptada por la institución ante el deterioro de su situación financiera.

La decisión cobija a los usuarios de Emssanar, Coosalud y Asmet Salud, debido al incumplimiento en el pago de las obligaciones económicas con centro asistencial.

Según el gerente Irne Torres, la cartera acumulada de estas tres EPS supera los 394 mil millones de pesos, lo que ha comprometido la sostenibilidad de la institución y la continuidad de la atención ambulatoria.

“No podemos bajo ninguna circunstancia cerrar los servicios de urgencias ni dejar de atender a los pacientes hospitalizados. Ellos continuarán recibiendo toda la atención y los procedimientos que requieran. Lo que se suspende de manera transitoria son las consultas, procedimientos y actividades ambulatorias programadas”, explicó.

Además, cuestionó la distribución de los pagos realizados por estas EPS durante los últimos meses y denunció una presunta irregularidad en el manejo de los recursos, por lo que pidió a las autoridades competentes revisar la forma en que fueron distribuidos los pagos entre los prestadores de servicios de salud.

“Vemos con mucha preocupación que durante los meses de junio y julio concentraron los pagos en entidades privadas de manera desproporcionada, casi duplicándoles el pago, dejando a instituciones públicas como el Hospital Universitario del Valle sin los recursos para garantizar la atención, comprar medicamentos, pagar la alimentación de los pacientes, ni cumplir con la nómina de los funcionarios que están firmes con la atención de la población”, afirmó.

Según el gerente, la suspensión de la atención ambulatoria impactará diariamente entre 1.200 y 1.300 pacientes, quienes deberán ser reubicados por las EPS en otras instituciones prestadoras de servicios de salud.

Finalmente, Torres hizo un llamado a los interventores de estas EPS y al Gobierno Nacional entrante para que adopten medidas que permitan estabilizar financieramente el sistema de salud y evitar que más hospitales se vean obligados a restringir sus servicios.