“Se evitó una tragedia en Cali con la incautación de 400 kilos de explosivos”: Bloque Parlamentario

En un vehículo tipo Piaggio era transportada una carga de 400 kilogramos de explosivo C- 4.

Luego de la incautación de un vehículo que transportaba unos 400 kilogramos de material explosivo desde el corregimiento de Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, hacia Cali y que sería utilizado, al parecer, para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil, el presidente del Bloque Regional y Parlamentario del Valle del Cauca, el congresista, Christian Garcés, aseguro que el cerco contra los violentos no se afloja, y que no habrá una sola tregua hasta devolverles la tranquilidad a los colombianos.

En el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca, la Policía halló dentro de un vehículo aproximadamente 400 kilos de material explosivo, preliminarmente identificado como C4.

Por su parte, el presidente De La Espriella dio que este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad.

Un hombre fue capturado cuando el movilizaba explosivo C-4 en el vehículo que conducía.