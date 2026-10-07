Sacaron a dos adultos mayores de su casa y los asesinaron en zona rural de Jamundí, Valle

Una pareja de adultos mayores fue asesinada en zona rural de Jamundí, Valle, luego de que hombres armados los sacaran de su vivienda durante la tarde del martes 6 de octubre, según la información preliminar conocida por las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alfredo Aponte y Lucy Hurtado de Aponte. Sus cuerpos fueron encontrados posteriormente en un canal de aguas lluvias, en la misma vereda donde habían sido reportados como desaparecidos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, fueron familiares de las víctimas quienes localizaron los cuerpos. Los adultos mayores presentarían heridas por arma de fuego, al parecer tiros de gracia.

El crimen ocurrió en una zona cercana a sectores donde se han registrado invasiones de cinco predios y la presencia de alrededor de 700 cambuches, situación que también hace parte del contexto que es revisado por las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

La Fiscalía y la Policía buscan establecer quiénes sacaron a la pareja de su vivienda, qué ocurrió durante el tiempo que permanecieron desaparecidos y quiénes fueron los responsables del doble homicidio.