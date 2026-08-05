Bus con explosivos detectado en la vía Panamericana tenía como destino Cali, confirmó la Policía
Según inteligencia, buscaban atacar instalaciones militares y policiales durante la posesión presidencial
Las autoridades confirmaron que el bus cargado con explosivos, interceptado en la vía Panamericana a la altura del peaje de Villa Rica, tenía como destino la ciudad de Cali y, presuntamente, sería utilizado para ejecutar un atentado de alto impacto en vísperas de la posesión presidencial.
El procedimiento en la vereda San Rafael del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), donde la Policía interceptó el vehículo y realizó una detonación controlada de siete cilindros que contenían cerca de 420 kilogramos de nitrato de amonio. El bus también había sido acondicionado con siete rampas de lanzamiento ocultas para disparar los cilindros explosivos.
El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali y encargado de la Regional No. 4, confirmó que las verificaciones técnicas permitieron establecer que el sistema de identificación del vehículo había sido alterado y que, según la información recopilada, el automotor habría salido desde el departamento del Cauca con destino a Cali.
De acuerdo con información de inteligencia, el atentado habría sido planeado por alias ‘Max Max’, señalado como principal explosivista del Frente Jaime Martínez, estructura perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. El objetivo, según las autoridades, era atacar instalaciones militares y policiales en Cali para generar un hecho de alto impacto durante los actos de posesión del presidente electo.
Las investigaciones también indican que alias ‘Max Max’ habría coordinado el acondicionamiento del autobús con explosivos y plataformas de lanzamiento ocultas. Además, mediante una red de apoyo al terrorismo, habría ordenado la adquisición y traslado del vehículo hasta la zona rural de Buenos Aires, Cauca, donde supervisó la adecuación del automotor y la planeación de la acción terrorista.
Como resultado del operativo fueron incautados el autobús, los siete cilindros explosivos y las siete rampas de lanzamiento. Todo el material fue destruido mediante una detonación controlada para evitar cualquier riesgo a la población.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...