Golpe a la banda Los Espartanos en Buenaventura: cae presunto cabecilla y otros 9 integrantes

Un golpe a la banda criminal Los Espartanos se produjo en Buenaventura, Valle, con la captura de 10 de sus presuntos integrantes, durante nueve allanamientos realizados en la Comuna 4, donde las autoridades también encontraron armas de fuego, munición y 48 kilos de marihuana.

Entre los capturados estaría alias “Trenzas”, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de zona de esta estructura delincuencial en el barrio Viento Libre.

De los 10 detenidos, siete tenían órdenes de captura vigentes, mientras que los otros tres fueron capturados en flagrancia. Los procedimientos fueron realizados por la Armada, la Policía y la Fiscalía.

En los nueve allanamientos fueron incautadas tres armas de fuego, dos proveedores y 15 cartuchos de diferentes calibres. También fueron incautadas dos motocicletas que, según las autoridades, serían utilizadas para actividades criminales.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos que se les atribuyen.