Johan Mojica desmiente comentario viral y denuncia suplantación en redes sociales

El lateral de la Selección Colombia aseguró que nunca respondió de forma ofensiva a un usuario en redes sociales y explicó que fue víctima de un perfil falso que utilizó su imagen para difundir un mensaje que, según dijo, busca afectar su reputación.

La polémica surgió luego de que Johan Mojica compartiera fotografías de sus vacaciones en redes sociales. En la publicación, un usuario cuestionó su rendimiento deportivo con un comentario sobre su capacidad para lanzar centros, al que supuestamente el futbolista respondió con una frase en la que presumía de su éxito económico.

El mensaje, que rápidamente se viralizó, fue atribuido al jugador y generó una ola de críticas, incluso por parte de algunos comentaristas deportivos.

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Ante la situación, Mojica publicó un video en sus cuentas oficiales de X e Instagram para desmentir la información y aclarar que nunca escribió ese comentario.

El defensor explicó que una cuenta falsa utilizó una fotografía suya para hacerse pasar por él y responder al usuario con el mensaje que terminó circulando en redes sociales.

Además, afirmó que en sus 17 años de carrera profesional nunca ha protagonizado un episodio similar y aseguró que siempre ha procurado mantener una conducta respetuosa dentro y fuera de las canchas.

El futbolista también lamentó que se difunda información sin verificar y pidió a los usuarios y a quienes generan opinión en medios digitales evitar replicar contenidos falsos que puedan afectar la imagen de otras personas.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo recibidas y reiteró que continuará enfocado en su carrera deportiva, insistiendo en que su trayectoria ha estado marcada por el trabajo y el respeto.