¿Qué le espera a Bogotá en temas de salud con el gobierno de Abelardo De La Espriella?

Bogotá D.C

El país vive una crisis de salud que no ha podido ser solucionada por el gobierno nacional, de ahí que sea uno de los temas clave para el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

Bogotá no es ajena a esta crisis, ya que miles de pacientes provenientes de las regiones llegan por una mejor atención médica. La falta de medicamentos, la demora en la asignación de una cita con un especialista y de una cirugía son también problemas de los usuarios de las EPS en la capital.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que desde el primer día ha estado en comunicación con el equipo de empalme del gobierno entrante.

“Hemos podido estar reunidos con el equipo de empalme del presidente electo y la ministra ha tenido comunicación con el Distrito. Hemos tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con la ministra. Estamos trabajando ya en temas específicos dentro del plan de choque”.

Es más este 5 de agosto, a dos días de las posesión presidencial, se reunirán para hablar del plan de choque y de los temas prioritarios para Bogotá. Entre los temas principales se encuentra el San Juan de Dios.

“Bogotá sí quiere defender el San Juan de Dios. Es importante que el presidente electo entienda el contexto y la maravilla de lo que tiene que ser para los colombianos en el marco del envejecimiento y la vejez, que es una realidad que va a cambiar las políticas publicas de la Nación”, indicó.

El segundo tema a tratar es la soberanía sanitaria y que Bogotá sea una ciudad productora de elementos médicos.

“En este gobierno no pasó absolutamente nada. Hizo acuerdos con algunas entidades, pero no escuchó a algunas empresas ni a los territorios que querían avanzar. Es importante que esto es elemental para las nuevas emergencias y pandemias”.

Se espera entonces buenos resultados en temas de salud en Bogotá por el buen ambiente que hay entre la ministra entrante y el secretario distrital.