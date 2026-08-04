Cortes de agua en Bogotá: barrios que no tendrán servicio entre el 4 y 5 de agosto

Cortes de agua en Bogotá del 4 al 5 de agosto: Hasta 24 horas durará la suspensión del servicio. Getty Images

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció nuevos cortes programados del servicio de agua para este martes 4 y miércoles 5 de agosto de 2026, debido a obras de mantenimiento, empates de redes y trabajos para prevenir daños en la infraestructura del sistema de distribución.

Las suspensiones del servicio afectarán barrios de las localidades de Santa Fe, Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Los Mártires, Antonio Nariño, además del municipio de Soacha.

Cabe destacar que el restablecimiento del servicio iniciará paulatinamente sobre el mediodía del miércoles 5 de agosto.

¿Dónde habrá cortes de agua el martes 4 de agosto?

Entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m., la EAAB realizará trabajos de mantenimiento y empates de redes que obligarán a suspender temporalmente el suministro en varias localidades de Bogotá.

Santa Fe y La Candelaria

El servicio será suspendido desde la avenida Calle 26 hasta la Calle 32A Sur y entre la avenida Caracas y la Carrera 3.

Antonio Nariño

Los cortes afectarán los barrios:

Ciudad Berna

Policarpa

Sevilla

Ciudad Jardín

Restrepo

San Antonio

Santander Sur

Villa Mayor

San José Sur

La Fragua

La Hortúa

San Jorge Central

Eduardo Frei

Ciudad Jardín Sur

Centenario

Muzú

Granada Sur

Primero de Mayo

Villa del Rosario

San Luis

San Isidro

Luna Park

Nariño

Restrepo Occidental

Olaya

San José Sur

San Cristóbal

También habrá suspensión del servicio en los barrios:

Bello Horizonte

San Blas

Vitelma

Vitelma II

Buenos Aires

San Cristóbal

Sierra Morena

La Victoria

Altamira

Bellavista

Bello Horizonte

La Gloria

Villabel

Urbanización Villabel

Bosque de San Carlos

Chircales

San Blas Oriental

Los Alpes

Puente Aranda

Granada

María Cristina

La Salle

Chapinero Central

Marly

Cataluña

Sucre

Parque Nacional

Sagrado Corazón

La Merced

Samper

La Perseverancia

San Martín

San Diego

La Macarena

Kennedy

Los trabajos afectarán el sector comprendido entre la calle 12 y la calle 40, y entre la avenida Caracas y la Carrera 2, además de los barrios:

Castilla

El Vergel

Patio Bonito

El Tintal

Campo Verde

Villa Alsacia

Ciudad Tintal

Ciudad Bolívar

La suspensión cobijará sectores comprendidos entre la avenida Carrera 3 y la Carrera 13, y desde la calle 66 hasta la calle 33, además de:

Arborizadora Alta

Lucero

El Paraíso

Jerusalén

Mirador

Potosí

La entidad recomendó a los usuarios llenar los tanques de reserva de sus viviendas antes del corte, consumir el agua almacenada dentro de las 24 horas siguientes y hacer un uso racional del recurso, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Más información Cortes de agua en Bogotá: localidades y barrios que no tendrán servicio el 30 de junio al 2 de julio

Asimismo, informó que dispondrá del servicio de carrotanques para atender de manera prioritaria a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Este servicio podrá solicitarse a través de la Línea 116.



