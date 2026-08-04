Cortes de agua en Bogotá: barrios que no tendrán servicio entre el 4 y 5 de agosto
Más de 80 barrios tendrán cortes debido a obras de mantenimiento, empates de redes y trabajos para prevenir daños en la infraestructura del sistema de distribución.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció nuevos cortes programados del servicio de agua para este martes 4 y miércoles 5 de agosto de 2026, debido a obras de mantenimiento, empates de redes y trabajos para prevenir daños en la infraestructura del sistema de distribución.
Las suspensiones del servicio afectarán barrios de las localidades de Santa Fe, Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Los Mártires, Antonio Nariño, además del municipio de Soacha.
Cabe destacar que el restablecimiento del servicio iniciará paulatinamente sobre el mediodía del miércoles 5 de agosto.
¿Dónde habrá cortes de agua el martes 4 de agosto?
Entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m., la EAAB realizará trabajos de mantenimiento y empates de redes que obligarán a suspender temporalmente el suministro en varias localidades de Bogotá.
Santa Fe y La Candelaria
El servicio será suspendido desde la avenida Calle 26 hasta la Calle 32A Sur y entre la avenida Caracas y la Carrera 3.
Antonio Nariño
Los cortes afectarán los barrios:
- Ciudad Berna
- Policarpa
- Sevilla
- Ciudad Jardín
- Restrepo
- San Antonio
- Santander Sur
- Villa Mayor
- San José Sur
- La Fragua
- La Hortúa
- San Jorge Central
- Eduardo Frei
- Ciudad Jardín Sur
- Centenario
- Muzú
- Granada Sur
- Primero de Mayo
- Villa del Rosario
- San Luis
- San Isidro
- Luna Park
- Nariño
- Restrepo Occidental
- Olaya
- San José Sur
San Cristóbal
También habrá suspensión del servicio en los barrios:
- Bello Horizonte
- San Blas
- Vitelma
- Vitelma II
- Buenos Aires
- San Cristóbal
- Sierra Morena
- La Victoria
- Altamira
- Bellavista
- Bello Horizonte
- La Gloria
- Villabel
- Urbanización Villabel
- Bosque de San Carlos
- Chircales
- San Blas Oriental
- Los Alpes
Puente Aranda
- Granada
- María Cristina
- La Salle
- Chapinero Central
- Marly
- Cataluña
- Sucre
- Parque Nacional
- Sagrado Corazón
- La Merced
- Samper
- La Perseverancia
- San Martín
- San Diego
- La Macarena
Kennedy
Los trabajos afectarán el sector comprendido entre la calle 12 y la calle 40, y entre la avenida Caracas y la Carrera 2, además de los barrios:
- Castilla
- El Vergel
- Patio Bonito
- El Tintal
- Campo Verde
- Villa Alsacia
- Ciudad Tintal
Ciudad Bolívar
La suspensión cobijará sectores comprendidos entre la avenida Carrera 3 y la Carrera 13, y desde la calle 66 hasta la calle 33, además de:
- Arborizadora Alta
- Lucero
- El Paraíso
- Jerusalén
- Mirador
- Potosí
La entidad recomendó a los usuarios llenar los tanques de reserva de sus viviendas antes del corte, consumir el agua almacenada dentro de las 24 horas siguientes y hacer un uso racional del recurso, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.
Más información
Asimismo, informó que dispondrá del servicio de carrotanques para atender de manera prioritaria a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Este servicio podrá solicitarse a través de la Línea 116.