Capturaron en Usme a tres hombres señalados de asesinar a un ciudadano en el sur de Bogotá

La Policía Nacional capturó en flagrancia a tres hombres señalados de asesinar a un hombre en el sur de Bogotá. El operativo se llevó a cabo en el sector de invasión denominado ‘Tocaimita’, en el barrio Chapinerito en la localidad de Usme.

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Los detenidos fueron sorprendidos en el momento en que transportaban el cuerpo de una persona dentro de una hamaca. AL notar la presencia de las autoridades, los sujetos atacaron armas de fuego a los uniformados.

Luego de perseguirlos por por zona montañosa, lograron capturarlos e incautarles dos pistolas que habían sido botadas a un matorral.

Estas personas fueros arrestadas por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas. Los presuntos homicidas registran antecedentes por varios delitos y eran objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

Estos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su respectiva judicialización. En lo corrido del año la Policía de Bogotá ha logrado una reducción del 9% en los homicidios y el arresto de más de 22.459 personas por diferentes delitos.