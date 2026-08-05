Karol G revela la tracklist de su nuevo álbum “NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO”

El disco NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO llegará a las plataformas el 7 de agosto. Foto: Karol G/Instagram @Karolg/Canva

Karol G dio a conocer este martes el tracklist oficial de NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO, su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está programado para el 7 de agosto. La artista compartió la portada con el listado de las 15 canciones que harán parte del proyecto.

El disco estará conformado por los temas Te llevas To, Maybe, Bebiendo Lágrimas, Ahí (junto a Drake), Final feliz, Still (con Bruno Mars), Alguien que te amaba, MATADORA, For u My love, Si lo ven, BBY WOW (con Judeline y Rusowsky), Con quién andará?, Eclipse, Después de ti (con Greg Gonzalez) y la canción que da nombre al álbum, NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO.

La revelación del listado confirmó varias de las colaboraciones más esperadas por sus seguidores, entre ellas las de Drake, Bruno Mars, Judeline, Rusowsky y Greg Gonzalez, vocalista de la banda Cigarettes After Sex.

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En los últimos días, la cantante colombiana ha adelantado detalles del proyecto a través de sus redes sociales, donde ha compartido imágenes y videos relacionados con la nueva producción. El álbum estará disponible en las principales plataformas digitales a partir del 7 de agosto, fecha con la que Karol G marcará el regreso discográfico tras el éxito de Mañana Será Bonito.