Caso Jared Leto: El actor quedó fuera de una película tras acusaciones en su contra

Jared Leto queda fuera de una película tras acusaciones en su contra. Foto: Getty Images / Gerald Matzka

El actor y músico Jared Leto ya no hará parte de Assassination, la próxima película del director Barry Levinson, en medio de la controversia generada por las recientes acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra. De acuerdo con medios especializados, la producción decidió no continuar con su incorporación al elenco mientras aumenta el escrutinio público sobre el caso.

La decisión se conoce días después del estreno del documental de la BBC Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, en el que varias mujeres relatan presuntos episodios de conducta sexual indebida ocurridos entre 2002 y 2016, cuando algunas de ellas eran menores de edad.

La BBC aseguró haber corroborado parte de los testimonios con mensajes, fotografías y declaraciones de personas cercanas a los hechos.

A través de un comunicado enviado a medios estadounidenses, Leto rechazó las acusaciones y afirmó: “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas afirmaciones son absoluta y categóricamente falsas”.

"Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas afirmaciones son absoluta y categóricamente falsas". Replicó el actor antes las acusaciones. Foto: Getty Images / Pascal Le Segretain Ampliar "Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas afirmaciones son absoluta y categóricamente falsas". Replicó el actor antes las acusaciones. Foto: Getty Images / Pascal Le Segretain Cerrar

Assassination es un thriller político centrado en la periodista Dorothy Kilgallen y su investigación sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy.

Según reportes, Leto estaba en conversaciones avanzadas para unirse al proyecto, pero los productores optaron por prescindir de su participación. Hasta el momento no se ha anunciado quién ocupará el papel que iba a interpretar.