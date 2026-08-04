Estadio de Techo vuelve abrir sus puertas con gramilla renovada para celebrar los 488 años de Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) terminó las labores de mantenimiento especializado de la gramilla del Estadio Metropolitano de Techo, dejando el escenario listo para el regreso del fútbol profesional colombiano y para ser uno de los espacios de la celebración de los 488 años de Bogotá.

El procedimiento permitió corregir el proceso de acolchonamiento que presentaban algunos sectores del terreno de juego, ocasionado por la acumulación de material orgánico bajo la superficie.

Con estos trabajos, el Distrito recuperó las condiciones necesarias para garantizar un campo apto para la práctica deportiva y la competencia profesional.

El IDRD continuará con el monitoreo de la grama

El director del IDRD, Daniel García Cañón, aseguró que el mantenimiento fue una intervención clave para preservar la calidad de una de las mejores gramas del país.

“El trabajo del IDRD no termina con la finalización del mantenimiento: continuaremos con el seguimiento técnico para que Techo siga ofreciendo condiciones de alto nivel y sea un escenario del que Bogotá pueda sentirse orgullosa”, afirmó García.

El IDRD explicó que el mantenimiento especializado hace parte del seguimiento permanente que realiza a los escenarios deportivos bajo su administración, con el propósito de garantizar superficies de alto rendimiento para los clubes y deportistas.

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Celebración del cumpleaños de Bogotá

Antes del encuentro entre Internacional de Bogotá y Jaguares de Córdoba, 60 integrantes de la Orquesta Filarmónica Juvenil y del Coro Filarmónico Juvenil interpretarán en vivo los himnos de Colombia y de Bogotá.

Además, 22 niñas y niños del Programa de Formación Musical de la Filarmónica acompañarán la salida de los jugadores al terreno de juego.

La ceremonia contará con un saque de honor en el que participarán el director del IDRD, Daniel García Cañón; la directora del Instituto Distrital de Turismo, Ángela Garzón, y representantes de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en un acto que busca integrar el deporte, la cultura y el turismo.

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800 niños vivirán su primer partido profesional

Como parte de la programación especial, Internacional de Bogotá invitará a 800 niñas y niños de la localidad de Kennedy, de los cuales 400 pertenecen a escuelas de formación musical y otros 400 hacen parte de procesos deportivos.

La jornada comenzará a las 5:30 de la tarde y será el regreso oficial del fútbol al Estadio de Techo.