Luna llena y cuarto menguante de agosto 2026: Fechas exactas de cada fase, según calendario lunar

El Planeta Tierra, desde su creación tras el Big Bang, ha estado rodeado de cientos de cuerpos celestes que han orbitado su entorno hace millones de años. Sin embargo, uno de los más conocidos es la Luna que, de hecho, es su satélite natural.

Y es que esta misma es la protagonista de varios fenómenos astronómicos, siendo estos, por ejemplo, los eclipses.

Pero ojo, no son los únicos, pues la Luna, propiamente, atraviesa mes a mes, durante el calendario anual, una serie de fases que desde la Tierra se pueden apreciar y otras que solamente son conceptuales, pero ojo, se debe a nuestra perspectiva de ella, más no a su funcionamiento.

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En Caracol Radio le explicamos cuáles serán las fases de la Luna para este agosto 2026 y cómo funcionan estos mismos.

¿Habrá Luna llena y menguante en agosto 2026?

Pues bien, durante este mes la Luna, desde Colombia, atravesará sus respectivas cuatro fases más conocidas: menguante, creciente, nueva y llena.

De esta forma, cada fase se repartirá una en cada semana del mes, permitiendo que durante todo agosto se puedan ver aspectos lunares diferentes.

¿Qué es la Luna Llena?

Según explica la NASA en su página web, no se trata de que la Luna se modifique cada determinado tiempo, sino que “nuestra percepción de ella sí cambia. La Luna no produce luz propia. En nuestro sistema solar solo hay una fuente de luz: el Sol. Sin el Sol, esta estaría completamente a oscuras”.

De esta forma es el Sol, básicamente, el que produce la iluminación en la Luna y nuestra perspectiva es la que hace que esa luz se convierta en fases lunares.

“En la Tierra, nuestra visión de la parte iluminada de la Luna cambia cada noche, dependiendo de la posición de la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Cuando podemos ver completamente la cara iluminada de la Luna, esa fase se conoce como luna llena”, agregan.

Es de esta manera que “la Luna se ve llena cuando alcanza la mitad de su órbita, es decir, cuando se encuentra directamente opuesta al Sol, con la Tierra en medio”.

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Luna llena. Foto: Getty Images, Ampliar Luna llena. Foto: Getty Images, Cerrar

Sin embargo hay más fases, que la NASA explica así:

Luna Nueva : No se puede ver la Luna, ya que esta se encuentra entre la Tierra y el Sol, por lo que la parte iluminada esta dando a la espalda a nuestro planeta.

: No se puede ver la Luna, ya que esta se encuentra entre la Tierra y el Sol, por lo que la parte iluminada esta dando a la espalda a nuestro planeta. Luna creciente : “En el hemisferio norte, vemos la fase de luna creciente como una delgada media luna de luz a la derecha”, explican.

: “En el hemisferio norte, vemos la fase de luna creciente como una delgada media luna de luz a la derecha”, explican. Cuarto creciente : Es cuando se ve la media Luna.

: Es cuando se ve la media Luna. Luna gibosa creciente : “La fase de luna gibosa creciente se da entre la media luna y la luna llena. Creciente significa que está aumentando de tamaño”, explican.

: “La fase de luna gibosa creciente se da entre la media luna y la luna llena. Creciente significa que está aumentando de tamaño”, explican. Luna gibosa menguante: La NASA dice: “La fase de luna gibosa menguante se da entre la luna llena y la media luna. Menguante significa que se está haciendo más pequeña”.

La NASA dice: “La fase de luna gibosa menguante se da entre la luna llena y la media luna. Menguante significa que se está haciendo más pequeña”. Cuarto menguante : “También vemos la luna en cuarto menguante como una media luna. Es la mitad opuesta a la iluminada en el cuarto creciente”.

: “También vemos la luna en cuarto menguante como una media luna. Es la mitad opuesta a la iluminada en el cuarto creciente”. Luna menguante: “En el hemisferio norte, vemos la fase de luna menguante como una delgada media luna de luz a la izquierda”.

Así, la Luna muestra estas ocho fases, una tras otra, cada que avanza orbitando la Tierra, y teniendo en cuenta que su ciclo de órbita tarda aproximadamente 27,3 días, es por ello que mes a mes se pueden apreciar las fases anteriormente descritas.

Y de esta manera agosto no será la excepción.

Luna llena y cuarto menguante de agosto 2026

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Según el calendario, las cuatro fases mas importantes de la luna en agosto serán estos días:

Menguante: Miércoles, 5 de agosto

Miércoles, 5 de agosto Nueva: Miércoles, 12 de agosto

Miércoles, 12 de agosto Creciente : Miércoles 19 de agosto

: Miércoles 19 de agosto Luna Llena: Jueves, 27 de agosto.

Así funcionan las fases de la Luna, según la ciencia:

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