Brandon Flowers, vocalista de The Killers, admite que ha pensado en dejar la música

Brandon Flowers, vocalista de The Killers, reveló que ha considerado retirarse de la música, al asegurar que atraviesa un periodo de reflexión sobre el rumbo de su carrera y el desgaste que le ha dejado la vida como artista.

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En una entrevista con The Times, el cantante de 45 años confesó que se pregunta cuánto tiempo más quiere continuar dedicándose a la música. “Estoy pasando por un momento en el que pienso: ¿cuánto tiempo más quiero hacer esto?, ¿qué significa?, ¿por qué lo hago?”, afirmó.

Flowers explicó que, al terminar cada gira, suele enfermarse y que eso lo lleva a cuestionar el ritmo de vida que ha mantenido durante más de dos décadas. Sin embargo, reconoció que la conexión con el público durante los conciertos sigue siendo una de las razones que lo motivan a continuar sobre los escenarios. También señaló que artistas como Mick Jagger le sirven de inspiración para seguir adelante.

The killers. Foto: Getty Images / Andreas Rentz Ampliar The killers. Foto: Getty Images / Andreas Rentz Cerrar

Durante la conversación, el intérprete de Mr. Brightside comparó su vida con la de su padre, quien disfruta de una rutina mucho más sencilla. “Nunca ha tenido mucho dinero y es más feliz que yo”, comentó, al explicar que ese contraste lo ha llevado a replantearse qué busca realmente en esta etapa de su vida.

Las declaraciones llegan mientras promociona Thrasher, su tercer álbum como solista, cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de agosto. Pese a sus dudas sobre el futuro, Flowers no anunció un retiro inmediato y The Killers continúa con planes de publicar nueva música más adelante.