El SENA termina su mega sede en Chapinero tras más de una década de espera

Lo que comenzó como un proyecto en 2013 y enfrentó años de retrasos técnicos y normativos, finalmente es un hecho. La nueva sede de Servicios Complementarios del SENA, ubicada en el corazón de Chapinero, ha entrado en su fase final de adecuación y marca así el cierre de un ciclo de espera que duró más de diez años desde que se contrató su construcción en 2015.

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Esta nueva sede busca mejorar la eficiencia administrativa de la institución. Con una extensión de 8.625 metros cuadrados, el edificio cuenta con siete pisos y tres sótanos que albergarán aulas de capacitación, salas de exposición, zonas de bienestar y un moderno auditorio en el primer piso.

El director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa destacó que la culminación de esta obra es una muestra de voluntad política bajo la premisa del gobierno de Petro “construir sobre lo construido”.

“Logramos sacar adelante obras de administraciones anteriores con el único interés de beneficiar a las clases populares. El SENA le cumplió a la gente”, afirmó el director, mencionando que este esfuerzo también se ha replicado en otras zonas del país como Buenaventura y Buga.

Por su parte, los aprendices ya celebran la llegada de esta nueva infraestructura. Karla Trujillo, aprendiz de la institución, señaló que la sede representa un compromiso real con su formación, y destaca que los espacios estarán dotados con buena tecnología para potenciar sus habilidades.

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Además de su función educativa, el edificio promete transformar la cara urbanística de este sector de Chapinero gracias a su moderna fachada y diseño arquitectónico. Actualmente, las obras civiles están terminadas y el equipo de la Entidad trabaja en los detalles finales.

Se estima que, una vez abra sus puertas formalmente, cerca de 10.000 personas al año entre aprendices, trabajadores y empresarios que harán uso de estos servicios, y así el SENA poder ser “un pilar fundamental para el desarrollo social y la inclusión profesional en Colombia”.

Cortesía: SENA Ampliar Cortesía: SENA Cerrar