CEPAL llama a Latinoamérica a convertir recursos naturales en palanca de negociación global

La Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe presentó un informe en el que entrega recomendaciones a los gobiernos de la región para ‘enfrentar’ los retos geopolíticos actuales. (Foto: Cortesía CEPAL / Caracol Radio)

La Comisión Económica de la ONU para esta región (CEPAL) recomendó a los países de América Latina y el Caribe aprovechar sus recursos naturales como herramienta de negociación frente a las “rupturas” del orden mundial, como la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China.

En un informe presentado en su sede de Santiago, en Chile, el organismo también pidió una mayor integración entre estas naciones para afrontar cambios como la intensa polarización, la erosión de la cooperación multilateral y los recelos de las grandes potencias sobre la interdependencia económica.

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Aprovechar los recursos

El documento señala que la región tiene que usar sus abundantes recursos naturales (litio, cobre, grafito o tierras raras) como herramienta estratégica para negociar posiciones más favorables en un mundo atravesado por estas “rupturas”.

“El mundo cambió y los países de América Latina y el Caribe tienen muchos activos que el mundo necesita”, resumió la exmandataria chilena Michelle Bachelet, copresidenta de la comisión de la CEPAL encargada de redactar el informe.

La institución instó a evitar alineamientos rígidos frente a la rivalidad entre Washington y Pekín.

Integración económica

También resaltó la necesidad de fortalecer la integración económica de la región, pues solo un 14% de las exportaciones de los países latinoamericanos y caribeños se dirigen a otros Estados de la zona.

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“Para todo lo que estamos hablando se requiere voluntad de integración y no estoy segura de que hoy día en la región” exista, agregó Bachelet, quien también es candidata a la secretaría general de la ONU.

En Latinoamérica y el Caribe viven unos 660 millones de personas. Según estimaciones de la ONU, la economía regional crecerá un 2,2% este año.