Así avanza la implementación de la “Ley No Más Olé” en Colombia: ¿Qué le depara el futuro?

La Ley “No más Olé” fue sancionada por el presidente Gustavo Petro en julio de 2024. El acto público en la plaza la Santa María en Bogotá sirvió para anunciar la prohibición de las corridas de toros, novilladas, rejoneo y prácticas taurinas en el país. Adicionalmente, se habló de la importancia de trabajar en una política pública que pudiera garantizar un plan de acción concreto para brindar oportunidades para las personas que se dedicaban a este tipo de prácticas.

Dando continuidad a lo anterior, El ministerio de Cultura reglamentó la ley y dio a conocer las condiciones que deberán cumplir las corridas de toros y demás espectáculos taurinos durante el periodo de transición que resultará en la prohibición definitiva prevista para julio de 2027.

Mediante el Decreto 0703 de 2026 que se dio a conocer el pasado siete de julio, se prohibió el ingreso y la participación de menores de edad y se estableció que los espectáculos sólo podrán realizarse en municipios o distritos que demuestren una tradición taurina regular y constante desde el 2010. Además, los eventos autorizados deberán cumplir nuevas condiciones de bienestar animal en lo que entra en vigor la prohibición total.

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Se prohíbe el uso de prácticas o elementos que causen dolor durante el transporte de los animales, la certificación veterinaria es obligatoria antes de cada espectáculo y la presencia de equipos veterinarios, agua y alimentación, también.

¿Cómo avanza el proceso?

Dando continuidad a lo estipulado, el ministerio de Cultura escogió a Zapatoca, el primer municipio antitaurino de Colombia, como sede para la presentación de la Estrategia Nacional de Reactivación Cultural de las Plazas de Toros.

Dicha estrategia reúne un conjunto de herramientas que deben acompañar a los municipios del país en la transición de las plazas hacia nuevos usos culturales, todo en el marco de la implementación de la ley “No más Olé”. Se busca poder resignificar estos escenarios y convertirlos en espacios orientados hacia la cultura, el patrimonio, la memoria, la creación y la participación ciudadana, procurando que la prohibición de la práctica en el país no impacte de manera negativa a las diferentes personas involucradas.

Más allá de la presentación y socialización de la estrategia que hace parte del periodo de transición hacia la prohibición, el evento abrió una conversación importante.

Independientemente de las opiniones divididas que suscita la sanción de la “Ley No más Olé”, el evento buscó llamar la atención sobre ciertas preguntas en particular:

¿Qué se escoge celebrar colectivamente?, ¿Qué se hereda a través de generaciones? y sobre todo, ¿Qué historias se quieren seguir contando desde los espacios públicos del país?

Desde el ministerio de Cultura, se manifiesta que, más allá de la existencia de una estrategia diseñada exclusivamente para esto, “la transformación de las plazas de toros solo puede florecer cuando las comunidades participan, imaginan y deciden crear juntas”.

La elección de Zapatoca, Santander, como sede para el evento no fue gratuita. Al contrario, además de haber sido el primer municipio antitaurino de Colombia, “representa una experiencia que demuestra cómo una decisión pública puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la cultura, el patrimonio y la participación comunitaria”.

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Su antigua plaza de toros fue el escenario en el cual se dio a conocer la estrategia que reglamenta la ley y que permite que el país avance en la implementación de un nuevo marco normativo en busca de la protección animal mediante condiciones tangibles.

La estrategia viene desarrollándose desde 2025 mediante diálogos territoriales en diferentes regiones del país, reconociendo las condiciones históricas y culturales de cada uno. El objetivo es proponer una “ruta flexible” para que cada territorio construya su propio proceso de transformación, mediante lineamientos técnicos, estrategias de participación, fortalecimiento de capacidades y articulación institucional .

La Guía Nacional de Lineamientos para la Reactivación Cultural de las Plazas de Toros se planteó a partir de la identificación de más de 100 plazas de toros y creó las Becas No Más Olé, dirigidas a proyectos que fomenten la activación cultural.

Bajo la premisa de “Las plazas no son de toros; son de todos y todas, son cultura de paz ”, el evento incluyó una programación artística con agrupaciones y procesos culturales del municipio, reuniones entre el ministerio de cultura y la alcaldía de Zapatoca y la presentación oficial de la estrategia y de la Guía Nacional de Lineamientos.

¿Qué sigue en el nuevo gobierno?

La reglamentación hace parte de la implementación de la ley y sienta las bases para las condiciones que deben regir durante el último periodo de transición.

Así las cosas, si no hay cambios en la legislación vigente, desde julio de 2027 quedarán prohibidas en todo el territorio nacional las corridas de toros, los rejoneos, las novilladas, las becerradas y las tientas, en suma, todas las actividades taurinas en el país. A día de hoy, el gobierno Petro reafirma su compromiso con la implementación de la “Ley No Más Olé” .

Aunque el nuevo presidente electo no se ha pronunciado específicamente respecto al rumbo que tomará la implementación de la ley una vez de inicio a su mandato, hay opiniones divididas alrededor del nombramiento de Paola Holguín cómo nueva ministra de Cultura.

Al respecto, Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico y autora principal de la ley, manifestó su preocupación al respecto: “es defensora de la muerte: taurina hasta el tuétano. Autora de la ley que pretendía blindar la tauromaquia y además votó en contra de nuestra ley “No Más Olé”. Esto nos pone en alerta. Podrían intentar revivir esta práctica y devolver le crueldad animal a las plazas ”

Aunque no es posible simplemente ordenar al ministerio de Cultura que se modifique la ley, si podría llegar a modificarse o incluso derogarse mediante la presentación de un nuevo proyecto de ley. La “Ley No Más Olé” obtuvo una votación histórica en el Congreso, con 93 votos a favor y solo dos en contra. Sin embargo, algunos sectores leen la entrada de Holguín como un motivo para creer que esta estaría en peligro.

Según el ministerio, a partir de ahora, será tarea del nuevo gobierno brindar las medidas necesarias para continuar con el proceso de transición y será indispensable mantener en cuenta las preguntas propuestas por el ministerio :

¿Qué se escoge celebrar colectivamente?, Qué se hereda a través de generaciones? y sobre todo, ¿Qué historias se quieren seguir contando desde los espacios públicos del país?