Andrea Padilla radica cinco nuevos proyectos de ley para fortalecer la protección animal en Colombia

Enero 07 de 2016.- En redes sociales sectores políticos y de animalistas, destacaron la sanción de la ley que crea una legislación especial de protección a los animales y los reconoce a los como seres sintientes. / Mauricio Alvarado ( Colprensa )

Colombia

La senadora animalista Andrea Padilla presentó este martes cinco nuevos proyectos de ley con los que busca fortalecer la protección y el bienestar animal en Colombia. Las iniciativas abarcan desde la creación de un fondo para financiar programas de protección animal hasta el endurecimiento de las sanciones por delitos cometidos contra los animales.

“Debemos seguir ampliando y actualizando el marco legal de protección animal en Colombia; no solo mediante leyes, sino con la destinación de recursos públicos y la creación o el fortalecimiento de la institucionalidad necesaria para salvaguardar su bienestar”, afirmó la congresista durante la radicación de los proyectos.

Con estas iniciativas, Padilla suma cinco nuevos proyectos, mantiene tres más en trámite legislativo y trabaja en otras dos propuestas que aún están en construcción.

Los cinco nuevos proyectos de ley

Las iniciativas radicadas por la senadora buscan abordar diferentes problemáticas relacionadas con el bienestar animal:

Fondo para el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal: propone crear un fondo con recursos permanentes para financiar programas de protección y bienestar animal.

propone crear un fondo con recursos permanentes para financiar programas de protección y bienestar animal. Ley Cabalgatas: busca eliminar las prácticas que generen maltrato animal durante las cabalgatas que se realizan en distintos municipios del país.

busca eliminar las prácticas que generen maltrato animal durante las cabalgatas que se realizan en distintos municipios del país. Ley Proteccionistas: plantea reconocer y apoyar la labor de quienes rescatan y cuidan animales víctimas de abandono, maltrato y violencia. Según la congresista, el 90,8 % de estas personas son mujeres de escasos recursos y su trabajo representa un ahorro anual para el Estado de más de 61.073 millones de pesos.

plantea reconocer y apoyar la labor de quienes rescatan y cuidan animales víctimas de abandono, maltrato y violencia. Según la congresista, el 90,8 % de estas personas son mujeres de escasos recursos y su trabajo representa un ahorro anual para el Estado de más de 61.073 millones de pesos. Ley Ángel 2.0: propone aumentar las penas por los delitos más graves contra los animales, eliminar beneficios penales para los condenados y tipificar el hurto de animales de compañía con fines extorsivos. De acuerdo con la información presentada, la Fiscalía ha recibido 42.753 denuncias relacionadas con este delito.

propone aumentar las penas por los delitos más graves contra los animales, eliminar beneficios penales para los condenados y tipificar el hurto de animales de compañía con fines extorsivos. De acuerdo con la información presentada, la Fiscalía ha recibido 42.753 denuncias relacionadas con este delito. Ley Zoópolis: busca modificar la Ley de Propiedad Horizontal para promover la convivencia responsable con animales de compañía en edificios y conjuntos residenciales.

Proyectos que avanzan en el Congreso

Además de las nuevas iniciativas, la senadora informó que tres proyectos ya superaron su primer debate y continúan su trámite legislativo:

Ley Cielos en Calma: pretende prohibir las alboradas y la compra de pólvora explosiva con recursos públicos, además de regular los espectáculos pirotécnicos mediante límites de ruido y perímetros de seguridad, incentivando alternativas sin pólvora.

pretende prohibir las alboradas y la compra de pólvora explosiva con recursos públicos, además de regular los espectáculos pirotécnicos mediante límites de ruido y perímetros de seguridad, incentivando alternativas sin pólvora. Ley No Son Mercancía: busca prohibir la venta de animales de compañía en tiendas y vitrinas, así como restringir la actividad de criaderos a personas jurídicas debidamente reglamentadas.

busca prohibir la venta de animales de compañía en tiendas y vitrinas, así como restringir la actividad de criaderos a personas jurídicas debidamente reglamentadas. Ley Simona: propone que jueces de familia y notarios puedan definir aspectos como la custodia, visitas y manutención de animales de compañía durante procesos de divorcio o separación.

Otras iniciativas en construcción

Padilla también indicó que trabaja en dos proyectos adicionales. Uno de ellos es la Ley Reservas Naturales de la Sociedad Civil, que busca incentivar a propietarios de predios para destinarlos a la conservación ambiental. La otra iniciativa corresponde a la Ley Libres de Jaulas, orientada a promover sistemas de crianza de gallinas ponedoras en libertad e implementar un etiquetado que permita a los consumidores conocer el origen de los productos.

Con este paquete legislativo, la congresista busca ampliar el marco jurídico de protección animal en Colombia y fortalecer las políticas públicas relacionadas con el bienestar de los animales, tanto domésticos como de producción.