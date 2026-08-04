Gobierno suspende licitación de compra de carros blindados y camionetas de uso oficial, tras alerta

El Gobierno suspendió por dos meses el proceso para adquirir camionetas y vehículos blindados de uso oficial, tras alertas de la Procuraduría General. Se trata de un Acuerdo Marco de Precios de $ 1 billón de pesos.

Colombia Compra Eficiente señaló que tomó la decisión para “brindar tranquilidad a los órganos de control”.

“El propósito de la medida es generar mayores espacios de claridad sobre el proceso, brindar tranquilidad a los órganos de control y fortalecer la confianza de los actores del sector, y de la ciudadanía en general, sobre la probidad de las actuaciones adelantadas por la Agencia”, señaló la entidad.

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La entidad señaló que en los próximos días habrá una mesa técnica para analizar de fondo, y de manera integral, el proceso de adquisición de vehículos para las entidades del Estado.

¿Cómo es la licitación?

El Acuerdo Marco señala que una, vez se apruebe, operará por tres años. Este establece las condiciones para la adquisición de vehículos con mantenimiento preventivo, adecuaciones básicas, adecuaciones especiales y accesorios.

También establece las condiciones para el pago de los vehículos con el mantenimiento preventivo, las adecuaciones y accesorios por parte de las entidades compradoras.