¿Cuánto necesita para vivir de intereses de un CDT? Simulación con $100, $200 y $500 millones

En los últimos años se ha popularizado la tendencia de proteger el dinero de la inflación mediante los CDT. Esta es una alternativa que permite guardar los ahorros de forma segura y obtener una rentabilidad que ayuda a preservar su valor con el paso del tiempo y obtener alguna ganancia por medio de los intereses. Debido a esto, muchas entidades financieras han promovido este producto entre sus clientes.

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¿Qué es un CDT?

Un CDT o un Certificado de Depósito a Término, es un producto financiero de inversión de bajo riesgo. Básicamente, consiste en depositar una suma de dinero en una entidad financiera durante un período determinado a cambio de una rentabilidad previamente acordada.

A largo plazo, esta inversión permite obtener ganancias según la tasa de interés ofrecida por la entidad y teniendo en cuenta los descuentos tributarios correspondientes.

¿Cómo funciona un CDT?

El funcionamiento de un CDT es muy sencillo. Consiste en depositar una suma de dinero en un banco o entidad financiera por un plazo determinado, que puede ser a tres, seis o doce meses, entre otros períodos que ofrecen las entidades.

A cambio, la entidad paga una tasa de interés fija y, al finalizar el plazo pactado, el inversionista recibe el capital inicial junto con los rendimientos generados durante ese tiempo.

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¿Cuál es el CDT más rentable hoy en Colombia?

Mejor CDT a 24 meses

Credifamilia: 12,7 % E.A

Ban100: 12,5 % E.A.

Bancamía: 12,25 % E.A.

Mejor CDT a 18 meses

Koa: 13 % E.A.

Credifamilia: 12,65 % E.A.

Ban100: 12,5 % E.A.

Mejor CDT a 12 meses

Koa: 13,3 % E.A.

Credifamilia: 12,6 % E.A.

Ban100: 12,4 % E.A.

Mejor CDT a 6 meses

Koa: 12,6 % E.A.

Credifamilia: 11,55 % E.A.

Ban100: 11,5 % E.A.

Mejor CDT a 3 meses

Koa: 11,20 % E.A.

Bancamía: 10,25 % E.A.

IRIS: 10,15 % E.A.

¿De cuánto son los intereses si invierte $200 millones?

Al invertir $100 millones de pesos en un CDT, los intereses generados varían entre $10.250.000 y $13.510.000 de pesos por año, lo que equivale a una tasa de interés entre el 10,25% y el 13,51% efectivo anual (E.A.), dependiendo del banco y del plazo elegido.

Plazo a 12 meses:

Con el 10,25% E.A. (ej. Bancamía o IRIS): Los intereses anuales son de $10.250.000.

Con el 13,51% E.A. (ej. banco Koa): Los intereses anuales son de $13.510.000.

¿De cuánto son los intereses si invierte $200 millones?

Invertir $200 millones genera entre $16 y $28 millones anuales en intereses, dependiendo de la entidad y el plazo elegido.

Plazo a 12 meses:

Con el 10,25% E.A. (ej. Bancamía o IRIS): Los intereses anuales son de $ 23.424.000.

Con el 13,51% E.A. (ej. banco Koa): Los intereses anuales son de $27.020.000.

¿De cuánto son los intereses si invierte $500 millones?

Al invertir $500 millones en un CDT a 12 meses, usted obtendría entre $50 millones y $65 millones en intereses al año, dependiendo de la entidad.

Plazo a 12 meses:

Con el 10,25% E.A. (ej. Bancamía o IRIS): Los intereses anuales son de $58.560.000.

Con el 13,51% E.A. (ej. banco Koa): Los intereses anuales son de $52.382.500

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