América domina el Once Ideal de la fecha 2 de la Liga Colombiana 2026-2: Conozca el equipo completo

Finalizó la segunda jornada de la Liga BetPlay 2026-II, que dejó como líder de la tabla de posiciones al América de Cali, con seis unidades, y que protagonizó la actuación de la fecha, luego de vencer 7-0 a Boyacá Chicó. Una vez finalizada esta ronda, se conoció el once ideal, que está compuesto principalmente por jugadores de la Mechita.

Igualmente, en esta segunda jornada, Millonarios sumó su primera victoria, al derrotar por la mínima diferencia al vigente campeón, el Junior de Barranquilla; mientras que Atlético Nacional jugó su primer partido del semestre, venciendo 3-0 a Jaguares.

A falta del partido entre Cúcuta Deportivo e Internacional de Bogotá, luego de la segunda fecha, la tabla de posiciones es liderada por el América, con seis puntos y una diferencia de gol positiva de nueve anotaciones, seguido de Águilas Doradas, Deportes Tolima e Independiente Medellín, con seis unidades cada uno.

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Así quedó el Once Ideal de la segunda fecha de la Liga Colombiana

Sofascore publicó el once ideal de la segunda jornada, que está dominado por los jugadores del América de Cali, con cinco representantes, además de otros equipos como Atlético Nacional, Santa Fe, Águilas Doradas y Llaneros.

En el arco, se encuentra Franco Armani de Atlético Nacional, que tuvo su debut en Liga tras su regreso al cuadro verdolaga y terminó siendo el mejor jugador del encuentro, con siete atajadas y una calificación de nueve unidades.

En la defensa se encuentran: Milton Casco de Atlético Nacional; Dany Rosero del América de Cali; Francisco Meza, jugador del partido entre Llaneros y Bucaramanga con 13 despejes; y Jhon Meléndez de Águilas Doradas.

En el medio del campo destacan Jader Obrian de Santa Fe, que únicamente jugó 45 minutos; Andrés Colorado de Once Caldas; Rafael Carrascal y Luis Quiñones del América de Cali.

La delantera la domina América de Cali, que tuvo un gran partido ofensivo frente a Boyacá Chicó, y son Yeison Guzmán y Kevin Ángulo, quienes anotaron un doblete cada uno en la aplastante victoria de la segunda fecha.

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Gol y atajada de la fecha 2

La Dimayor publicó el gol y la atajada de la segunda fecha de la liga colombiana. La anotación elegida fue la de Felipe Pardo de Alianza Valledupar contra Deportes Tolima. Mientras que Armani se quedó con la atajada de la fecha en el partido frente a Jaguares.