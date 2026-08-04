🔴 EN VIVO: Llaneros vs Fortaleza minuto a minuto del partido por la fecha 3 de la Liga colombiana

En el Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, se verán las caras dos equipos que aún no han perdido en la presente edición de la liga. Llaneros llega con una victoria y un empate, que lo tiene en la séptima posición con 4 puntos. Por parte de Fortaleza, también está invicto pero no ha conseguido sumar de a 3, el equipo está en la undécima posición.

Conozca cómo llegan los equipos

El equipo metense venció en la primera fecha al Pereira 1-0 en casa, con gol de Néider Ospina al minuto 54′. En la segunda fecha vistó al Bucaramanga en un duelo que terminó con un empate a 1.

Fortaleza viene de empatar a cero contra el Deportivo Pereira en el Estadio Metropolitano de Techo, en la ciudad de Bogotá. En cuanto a la primera fecha, los bogotanos viajaron a Valledupar y empataron 1-1 con Alianza FC.

Ambos disputan Copa Colombia

En la competencia por la copa, ambos equipos disputarán los octavos de final y se encuentran en partes opuestas del cuadro, es decir, en caso de que se enfrenten sería en una posible final. El equipo villavicense se medirá contra el Deportes Quindio el próximo martes 11 de agosto.

Por parte de Fortaleza, aún espera rival entre Santa Fe y el Unión Magdalena, a falta de disputarse esa llave, se definirán las fechas de ida y vuelta.

Posibles alineaciones para el duelo

Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Howell Mena, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Néider Ospina, Marlon Sierra, Kelvin Osorio; Yorleys Mena, Luis Miranda y Jhon Vásquez.

DT: José Luis García.

Fortaleza: Michael Barragán; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Juan Camilo Castillo; Sebastián Navarro, Leonardo Pico, Santiafgo Vivas; Ítalo Montaño, Teun Wilke y Jhon Solís.

DT: Diego Arias.

🔴 SIGA AQUÍ EL MINUTO A MINUTO ENTRE LLANEROS Y FORTALEZA: