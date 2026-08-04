🔴 EN VIVO Tolima vs Medellín por la fecha tres de la Liga Colombiana: Transmisión y minuto a minuto

EN VIVO Tolima vs Medellín en la fecha tres de la Liga Colombiana: Transmisión y minuto a minuto

El cuadro Vinotinto recibe al Poderoso de la montaña en uno de los partidos más emocionantes de la tercera jornada.

El Deportivo Independiente Medellín visitará el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué para enfrentarse con Deportes Tolima este 4 de agosto por la tercera fecha de la Liga Colombiana 2026-ll en uno de los partidos más atractivos de la semana. Ambos equipos han sumado seis de seis puntos posibles en sus dos primeras presentaciones.

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¿Cómo vienen los equipos?

Deportes Tolima ha ganado sus dos primeros compromisos del campeonato y viene de imponerse 1-2 como visitante frente a Alianza FC en Valledupar, gracias a los goles de Luis Sandoval, de penal, y Jorge Cabezas Hurtado en el tiempo de reposición.

Independiente Medellín también mantiene campaña perfecta. El conjunto antioqueño derrotó 1-0 a Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot y continúa invicto en el inicio del semestre bajo la dirección técnica de Luis Amaranto Perea, quien ha comenzado su ciclo con dos victorias consecutivas.

El último cara a cara

La más reciente confrontación entre ambos equipos terminó igualada 2-2, el 27 de enero de 2026, en el estadio Atanasio Girardot, por la tercera fecha de la Liga Colombiana 2026-I. José Ortiz abrió el marcador para el Medellín con un cabezazo, Adrián Parra anotó un doblete para un Tolima que disputó gran parte del encuentro con nueve jugadores, y Enzo Larrosa decretó el empate definitivo para el conjunto antioqueño.

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