🔴 EN VIVO Junior Vs. Millonarios, siga la transmisión del partidazo por la fecha 2 de la Liga

Junior y Millonarios se enfrentan en el estadio Romelio Martínez.

Ambos equipos vienen de perder durante sus respectivos estrenos en el presente campeonato.

Junior y Millonarios se enfrentan en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en uno de los juegos más llamativos por la segunda fecha del presente campeonato.

Ambos equipos vienen de perder en sus respectivos estrenos en el presente campeonato. El equipo de Alfredo Arias, bicampeón de la Liga, cayó 2-1 ante el Tolima en Ibagué, posteriormente fue eliminado por Barranquilla de la Copa Colombia, lo cual terminó de generar malestar entre los aficionados del Tiburón.

La situación de Millonarios no es mejor, cayó en casa en su estreno 0-1 a manos del Bucaramanga, con un gol sobre el final del partido convertido por Emerson Batalla.

Los azules se enfrentarán ahora en Copa, precisamente contra el Barranquilla, luego de eliminar en los playoffs al Tiburón.

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