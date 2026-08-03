América golea y es líder; Cali cae sobre el final en Medellín

América de Cali protagonizó una exhibición ofensiva y goleó 7-0 a Boyacá Chicó en el estadio Pascual Guerrero por la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026. Con este resultado, el conjunto escarlata llegó a seis puntos, nueve goles a favor, ninguno en contra y se instaló como líder del campeonato.

El equipo dirigido por David González resolvió el partido desde la primera mitad. Yeison Guzmán abrió el marcador al minuto 5 y amplió la ventaja al 42, mientras que Dany Rosero había anotado el segundo tanto al 22 para enviar al América al descanso con un cómodo 3-0.

En el complemento no cambió la historia. Luis Quiñones marcó el cuarto gol al minuto 48, Rosero firmó su doblete al 65 y Kevin Angulo, quien ingresó desde el banco, cerró la goleada con dos anotaciones a los minutos 87 y 89.

Además del resultado, el técnico David González aprovechó el compromiso para darle minutos a varios jugadores, entre ellos el arquero Juan Pablo Montoya, Brayan Córdoba, el venezolano Edson Tortolero y los juveniles Juan Aponzá y Kevin Angulo.

Tras el encuentro, González destacó la reacción de su equipo después del descanso.

“Supimos recomponer y ya no pudieron ser más inquietantes por la banda. Ahí nosotros pudimos encontrar el balón y generar bastantes opciones de gol. Fuimos más aplicados y ganamos más duelos; definitivamente fue mejor el segundo tiempo”.

El próximo reto del conjunto escarlata será este miércoles como visitante frente al Once Caldas.

Por su parte, Deportivo Cali no pudo sostener el empate en su visita al estadio Atanasio Girardot y cayó 1-0 frente a Independiente Medellín con un gol de Diego Moreno al minuto 90+3, en una acción que generó reclamos por una presunta mano no sancionada por el árbitro ni revisada por el VAR.

El conjunto azucarero fue superior durante buena parte del compromiso y generó las mejores opciones de gol con Johan Martínez y Gustavo Cuéllar, mientras que el Medellín encontró dificultades para inquietar el arco rival durante gran parte del partido.

En el segundo tiempo el encuentro fue más disputado en la mitad del campo y las oportunidades disminuyeron, hasta que en el tiempo de reposición Diego Moreno apareció dentro del área para marcar el único gol del compromiso y darle la victoria al equipo antioqueño.

Con estos resultados, América lidera la Liga BetPlay II-2026 con seis puntos, mientras que Deportivo Cali se ubica noveno con tres unidades.

Ahora, ambos equipos centran su atención en la Copa Colombia. América enfrentará a Deportivo Pereira en los octavos de final, mientras que Deportivo Cali se medirá ante Atlético Nacional, luego de definirse las llaves de la siguiente ronda del torneo.