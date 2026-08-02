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02 ago 2026 Actualizado 20:46

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EN VIVO Jaguares recibe a Nacional por la segunda jornada de La Liga Colombiana

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🔴EN VIVO Jaguares Vs. Nacional: Siga el minuto a minuto del juego por la fecha 2 de la Liga

El equipo antioqueño se estrena en el presente campeonato, ante un cuadro de Montería que lucha por escaparle al descenso.

Jaguares de Córdoba y Atlético Nacional se enfrentarán este domingo 2 de agosto en el estadio Jaraguay de Montería, en la segunda fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo antioqueño debutará en el campeonato local tras su partido aplazado contra Boyacá Chicó.

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Para Nacional, este será su debut en la Liga Colombiana en este segundo semestre del año, luego de que el primer compromiso de la liga, frente a Boyacá Chicó, fuera aplazado porque las autoridades civiles de Tunja no podían garantizar la seguridad debido al desarrollo simultáneo de la Vuelta de la Juventud.

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