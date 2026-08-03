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03 ago 2026 Actualizado 20:09

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El Pulso del Fútbol, 3 de agosto de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la segunda fecha de la liga colombiana 2026-2.

Millonarios venció 0-1 al Junior en Barranquilla / Twitter: @millosfcoficial.

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¿Qué refuerzos iniciaron mejor en la Liga? El Pulso del Fútbol, 3 de agosto de 2026

¿Qué refuerzos iniciaron mejor en la Liga? El Pulso del Fútbol, 3 de agosto de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria 7-0 de América sobre Boyacá Chicó. César dijo: “La figura del partido para mí fue Yeison Guzmán, creo que Tomás Ángel fue la figura hasta el 6-0, pero después Guzmán hizo una asistencia más y creo que por eso es el más destacado”. Sobre el tema Steven agregó: “Para mí lo de Ángel fue mejor, pero me quedo con todo lo que hizo América, hizo goles de todos los tipos y se divirtió en ese partido”.

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