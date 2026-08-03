¿Qué refuerzos iniciaron mejor en la Liga? El Pulso del Fútbol, 3 de agosto de 2026 00:00:00 46:11 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria 7-0 de América sobre Boyacá Chicó. César dijo: “La figura del partido para mí fue Yeison Guzmán, creo que Tomás Ángel fue la figura hasta el 6-0, pero después Guzmán hizo una asistencia más y creo que por eso es el más destacado”. Sobre el tema Steven agregó: “Para mí lo de Ángel fue mejor, pero me quedo con todo lo que hizo América, hizo goles de todos los tipos y se divirtió en ese partido”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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