Arquero de Cúcuta apuntó contra los críticos: “En la semana se hablaron muchas boludeces y mentiras” / @Cucutaoficial

Cúcuta Deportivo se repuso de la goleada sufrida en la primera fecha del campeonato y sacó un heroico empate a uno (1-1) en el clásico del oriente frente al Atlético Bucaramanga. Si bien pudo ganarlo, terminó jugando con uno menos por la expulsión de Mauricio Duarte, aguantó y en este sentido salvó el punto en el Américo Montanini.

REVIVA ACÁ EL CLÁSICO ENTRE BUCARAMANGA Y CÚCUTA POR LA LIGA COLOMBIANA

Finalizado el encuentro, Federico Abadía, guardameta del cuadro motilón, habló en la transmisión oficial del partido sobre lo valioso del empate y la semana complicada que tuvo el grupo de jugadores, por cuenta de los duros comentarios recibidos.

“Estos partidos son así. Teníamos que sumar, era muy importante y vital para nosotros. Queríamos ganar, no se pudo, pero nos llevamos un gran punto después de una semana muy dura. Se hablaron muchas boludeces, muchas mentiras y nos hicimos fuertes como grupo. Por suerte pudimos sumar”, señaló de manera tajante.

Y complementó respecto a lo disputado que estuvo el clásico santandereano: “Es una cancha difícil, pero sabemos que son partidos aparte. Lo pudimos ganar en un momento, pero sumamos un buen punto”.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA CON EL EMPATE ENTRE BUCARAMANGA Y CÚCUTA

En cuanto a la roja directa de Duarte, que por cierto se sancionó correctamente al minuto 56, Abadía reconoció que “se sintió” enormemente y les “costó” generar acciones de peligro, pero “creo que el equipo respondió bien, hicimos un gran esfuerzo”.

“Cuando nos quedamos con uno menos, se sintió más la baja. En el primer tiempo, ellos no patearon al arco, solo fue la del gol. Pero déjame felicitar al equipo, que veníamos de una semana muy dura y pudimos responder”, concluyó el argentino de 28 años.