Director de la Policía confirma que seis uniformados permanecen secuestrados en el país

El director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera, confirmó que seis integrantes de la institución permanecen secuestrados en diferentes regiones del país: tres en Norte de Santander, dos en Cauca y uno en Nariño.

El oficial rechazó estos hechos y aseguró que las capacidades de inteligencia y operativas están concentradas en ubicarlos y lograr su liberación.

“La Policía Nacional rechaza el secuestro de nuestros policías, soldados y toda acción que atente contra su libertad e integridad. Hoy tenemos seis de nuestros uniformados retenidos ilegalmente en el país. Tres en el departamento de Norte de Santander, dos en el departamento del Cauca y uno en el departamento de Nariño”, afirmó Barrera.

Los casos más recientes son los del mayor Freddy Alexis Ruzi González y los patrulleros Edison Yacid Medina Traslaviña y Erika Tatiana Monroy Hurtado, secuestrados en Norte de Santander. De acuerdo con el director de la Policía, los tres fueron privados de la libertad cuando “adelantaban labores propias de su servicio para garantizar las condiciones de seguridad de los habitantes de este sector del país”.

El director también se refirió al caso del patrullero Álvaro Yair Pistalaga Río, quien, según su declaración, completa 19 días secuestrado en Policarpa, Nariño. “Asimismo, un saludo a la señora Andrea Elizabeth Mayama, esposa del patrullero Álvaro Yair Pistalaga Río, secuestrado hace 19 días en el municipio de Policarpa, Nariño”, señaló.

Otros dos policías permanecen secuestrados desde 2025. Se trata del patrullero Harold Luis Ricardo Martínez, privado de la libertad en Inzá, Cauca, y del auxiliar de Policía José Oneidi Larraondo Salinas. Barrera también mencionó a sus familiares y reiteró el acompañamiento de la institución mientras continúan las labores para encontrarlos.

“Cada uno de ellos tiene una familia y una institución que los espera. Todas nuestras capacidades institucionales, de inteligencia, operativas, están concentradas en lograr su ubicación para lograr su pronto regreso sanos y salvos a sus hogares”, aseguró el general.

Barrera afirmó que, además de conseguir la liberación de los uniformados, la Policía busca identificar y judicializar a quienes están detrás de los secuestros. “Nuestra prioridad es encontrarlos y llevar ante la justicia a los autores de este despreciable acto criminal”.

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