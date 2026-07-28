Atención: desde el lunes 10 de agosto inicia cierre total vehicular en glorieta de bomberos, Armenia

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Armenia

Desde el lunes 10 de agosto, cierre total del sector del Coliseo por obras de Intercambiador Vial

La Alcaldía de Armenia informa que, conforme al cronograma de avance de construcción del Intercambiador Vial, y a lo establecido en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado para dicho proyecto, a partir del lunes 10 de agosto entrará en operación la fase 4, con el cierre total del sector del Coliseo del Café.

Las medidas de cierre buscan garantizar la seguridad de trabajadores, conductores y peatones, además de permitir el avance del proyecto, pues esta etapa de la obra requiere el avance de las actividades constructivas relacionadas con la ejecución de cimentaciones profundas mediante pilotes, construcción de dados de cimentación y posterior instalación de elementos estructurales que soportarán el ordenador vial.

El secretario de tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño indicó que se restringirá la circulación de todo tipo de vehículos en los siguientes corredores: Carrera 23, entre calle 3 y carrera 19 y Carrera 19, entre la calle 5 norte y la glorieta del Bolo Club.

Estas medidas permanecerán vigentes durante la ejecución de esta fase de la obra y hasta que las condiciones técnicas permitan restablecer la movilidad normal en el sector.

Medidas para garantizar movilidad

Para reducir el impacto en la circulación, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, implementará varias medidas de conectividad: Conexión hacia el norte por la calle 12 y la carrera 14, Giro a la izquierda, mediante control semafórico, en la parte inferior del puente de la avenida Bolívar con calle 2, para conectar con la carrera 14.

Acceso hacia el norte por la calle 2 y la avenida Centenario. Giro a la izquierda en sentido sur-norte en la intersección de la carrera 14 con calle 10 Norte, permitiendo el ingreso hacia la carrera 19. La calle 5 Norte, entre las carreras 19 y 14, cambiará temporalmente su sentido de circulación y operará únicamente de occidente hacia oriente.

16 rutas de Tinto modificarán sus recorridos

Como parte del Plan de Manejo de Tráfico, 16 rutas del transporte público colectivo modificarán temporalmente sus recorridos para garantizar la continuidad del servicio. Entre ellas se encuentran las rutas 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 20, 23, 31, 32, 35, 36 y 38.

Transporte intermunicipal

Se ajustarán temporalmente los recorridos de algunas rutas intermunicipales con destino u origen en Pereira, Manizales y Medellín, que por su operatividad se desarrollan en buses de más de 30 pasajeros.

El recorrido para estas rutas será el siguiente: Entrando a la ciudad de Armenia: Autopista del Café – carrera 14 – calle 26 norte – calle 2 – carrera 19 – calle 3 – Avenida 14 de octubre – calle 23 – carrera 19 – calle 35 – Terminal.

Saliendo de la ciudad de Armenia: Terminal de Transporte – calle 34 – carrera 18 – calle 26 – antigua vía a Calarcá (Curva del Diablo) – Vía a Calarcá – Glorieta entrada a Calarcá – Vía Chagualá – Autopista del Café.

Cambios en recorridos de vehículos de carga

Temporalmente, los recorridos para vehículos pesados de tres o más ejes por contingencia en el SENTIDO SUR – NORTE: Carrera 18 – Calle 26 – Antigua Vía Calarcá (Curva del Diablo) – Vía Calarcá y Carrera 18 – Calle 2° - Avenida Centenario – Vía Chaguala …

SENTIDO NORTE – SUR: Autopistas del Café – Carrera 14 – Calle 26 Norte – Avenida Centenario – Calle 2° - Carrera 19 … 2) Autopistas del Café – Vía Chaguala – Avenida Centenario - Calle 2° - Carrera 19

Desde la alcaldía de Armenia han reiterado que los residentes, comerciantes y usuarios habituales del sector podrán continuar accediendo a sus viviendas y establecimientos siguiendo la señalización temporal y las indicaciones del personal de tránsito y de la obra.