Tenga en cuenta, por obras hay cambios en la movilidad en glorieta de bomberos al norte de Armenia
Desde hoy viernes, las rutas de transporte públicos, (buses) deberán tomar la ruta alterna
Daniel Castaño, secretario de tránsito, Armenia
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Armenia
En temas de movilidad, La Alcaldía de Armenia informa a la ciudadanía que, a partir de hoy viernes 20 de marzo, se inicia fase 3 del Plan de Manejo de Tráfico del intercambiador vial, por lo que cambia la movilidad en el tramo comprendido entre las glorietas Bolo Club y bomberos, que quedará en un solo sentido: sentido sur-norte.
Se coordinarán cierres totales (no mayores a 20 minutos) en cualquier momento del día, cuando se requiera el izaje de canastas en la construcción de los pilotes, lo que genera cambios en la movilidad de automotores y rutas de transporte público colectivo.
Más información
La Alcaldía de Armenia y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA, recomiendan a los conductores de servicio público y particular, así como a los ciudadanos en general, evitar el paso por la zona si no lo requieren, planear con anticipación sus recorridos.
Utilizar las rutas alternas, atender con respeto la señalización instalada y las indicaciones de los agentes, reguladores y paleteros de la obra que apoyarán el tránsito y la movilidad en esta fase.
Vías alternas
Las vías alternas serán la carrera 19 hasta la calle tercera, sector El Vaquero, por la cual se podrá acceder a la carrera 23 en el sector de Bienestar Familiar, y acceder al sector del coliseo, donde se podrá avanzar por la carrera 19 hacia el norte o por la calle segunda norte hacia la avenida Bolívar.
Desde el viernes 20 de marzo, el recorrido aplicará de manera permanente para las rutas de transporte público colectivo que transitan por esta zona y van al norte de la ciudad.
Para quienes transiten en sentido norte- sur, por la carrera 19, se movilizarán solo sobre la carrera 23 y se habilitará un nuevo giro a la izquierda en la avenida Los Camellos, a la altura de la calle tercera (Bienestar Familiar), sitio en el que se instalarán semáforos para optimizar el paso vehicular garantizando prioridad para los peatones.
Nisa Bulevar
Se mantendrá y garantizará, mientras se realiza la construcción del pilotaje en el sector de Nisa Bulevar, el acceso vehicular a los habitantes y comerciantes del sector en sentido sur–norte.
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...