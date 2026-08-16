De forma temporal, Copa Airlines reactiva vuelo entre Armenia y Panamá por aeropuerto El Edén
Así fue confirmado por las autoridades turísticas del Quindío
Juana Camila Gómez, secretaria de turismo de Quindío
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Armenia
Desde hoy operará por el aeropuerto internacional el Edén de Armenia una frecuencia temporal en la ruta Armenia - Ciudad de Panamá y viceversa como parte de respuesta a la contingencia que vive esa región por el terremoto
A partir de este domingo 16 de agosto, la aerolínea Copa Airlines habilitará una frecuencia temporal en la ruta Armenia - Ciudad de Panamá y viceversa. Así lo anunció la secretaria de Turismo Industria y Comercio del Gobierno del Quindío, Juana Camila Gómez Zamorano.
Más información
La funcionaria departamental, indicó que en cumplimiento de las orientaciones entregadas por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, para gestionar nuevas y mejores posibilidades de conectividad desde, y hacia el Quindío, este logro es una victoria temprana, y añadió que Los tiquetes ya se encuentran disponibles para la adquisición por parte de los usuarios.
Desde la administración departamental celebran los resultados de esta gestión la cual representa, que a pesar de las dificultades, acciones como esta brindan confianza a nuestras gentes, reactivan la economía y proyectan el destino a nivel internacional, manteniendo abiertas las posibilidades de la industria turística.
Adrián Trejos
Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...