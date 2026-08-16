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16 ago 2026 Actualizado 13:51

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Armenia

De forma temporal, Copa Airlines reactiva vuelo entre Armenia y Panamá por aeropuerto El Edén

Así fue confirmado por las autoridades turísticas del Quindío

Juana Camila Gómez, secretaria de turismo de Quindío

Juana Camila Gómez, secretaria de turismo de Quindío

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Desde hoy operará por el aeropuerto internacional el Edén de Armenia una frecuencia temporal en la ruta Armenia - Ciudad de Panamá y viceversa como parte de respuesta a la contingencia que vive esa región por el terremoto

A partir de este domingo 16 de agosto, la aerolínea Copa Airlines habilitará una frecuencia temporal en la ruta Armenia - Ciudad de Panamá y viceversa. Así lo anunció la secretaria de Turismo Industria y Comercio del Gobierno del Quindío, Juana Camila Gómez Zamorano.

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La funcionaria departamental, indicó que en cumplimiento de las orientaciones entregadas por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, para gestionar nuevas y mejores posibilidades de conectividad desde, y hacia el Quindío, este logro es una victoria temprana, y añadió que Los tiquetes ya se encuentran disponibles para la adquisición por parte de los usuarios.

Desde la administración departamental celebran los resultados de esta gestión la cual representa, que a pesar de las dificultades, acciones como esta brindan confianza a nuestras gentes, reactivan la economía y proyectan el destino a nivel internacional, manteniendo abiertas las posibilidades de la industria turística.

Foto: cortesía Anato Quindío

Foto: cortesía Anato Quindío

Foto: cortesía Anato Quindío

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Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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