Intercambiador de bomberos debe estar listo en dos años y malla vial en un año en Armenia: Alcaldía

Armenia

La secretaria de infraestructura de Armenia, Claudia Arenas en diálogo con Caracol radio confirmó que se dio inicio formal a los contratos de obra y de interventoría por 64-000 millones de pesos entre obra e interventoría para las obras del intercambiador y la rehabilitación de 12 km de la malla vial en toda la ciudad.

Sobre el intercambiador de Versalles la funcionaria explicó “las obras del intercambiador, la etapa de pre construcción está aplica para las obras del intercambiador, son 2 meses donde el contratista debe ejecutar todas las actas de vecindad, es decir, el uno a uno de los predios colindantes contándoles el proyecto, haciendo un levantamiento como tal del estado actual de esos predios por si llegasen a sufrir alguna afectación producto del desarrollo de la obra, pues se tenga ese soporte de en qué estado estaban estructuralmente estos predios antes de iniciar la obra”

La etapa de socialización como tal en cada una ya de los de los sectores directamente afectados y de toda la ciudad, porque es una obra pues que afecta la movilidad en toda la ciudad, además de la etapa de conciliación con las empresas de servicios públicos, es decir, ya en los próximos días vamos a ver obra relacionada con redes, reubicación de redes, porque por ahí es donde se tiene que empezar.

Además, el contratista debe ejecutar y socializar el PMT, plan de manejo de tráfico y tiene dos meses para presentar esta estrategia teniendo en cuenta que por el sector de bomberos al norte de Armenia circulan 8000 vehículos en la hora pico y requiere un plan que garantice la movilidad en la contingencia de la obra.

Esto incluye la obra de bomberos, pero también las otras obras que se van a hacer de los 12 km que también van iniciando como La Fachada y la avenida Centenario donde esta semana llegarán los equipos de fresado que se utilizan para la demolición de la carpeta asfáltica con una fresadora y previo a eso tienen que estar hechas las actas de vecindad de donde vaya avanzando la máquina.

Tiempos de las obras

La rehabilitación vial es una actividad mucho más rápida, de hecho, dentro de los 2 años que tiene de ejecución todo el contrato, son 2 años para el intercambiador y 1 año para la malla vial. Los 12 km deben quedar rehabilitados en 1 año.

Intervención en malla vial es diferente a cuadrillas de reparcheo

Claudia Arenas, secretaria de infraestructura de Armenia explicó “son intervenciones mayores, un ejemplo, entre el batallón y el límite urbano son 2 km, es decir, 4 km en doble calzada. La otra intervención grande de estos 12 km está entre la Glorieta del Sinaí y la Glorieta de Malibú, es decir, pasando por los Naranjos, por la Milagrosa, por la Arcadia y hasta llegar al Hospital del Sur, en esa Glorieta de Malibú. Ese es de cuatro 4 km, es decir, 8 km en total. Entonces, esta intervención abarca rehabilitaciones mayores.

Y agregó “A la par que continuamos ejecutando con nuestra cuadrilla, las ejecuciones ya puntuales del hueco del día a día. Esta semana, por ejemplo, estuvimos en todo el circuito entre la calle Segunda y la calle 10 desde la Centenario hasta la Avenida Bolívar. Allí estuvimos esta semana, estuvimos también en la en la patria, estuvimos al inicio de la semana. Esta próxima semana vamos a estar en las Colinas, vamos a estar en el sector del recreo y esa es una actividad independiente a este contrato”