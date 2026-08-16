¿Cómo está operando Avianca con transporte de ayudas, pasajeros y tarifas por terremoto?

Armenia

El vicepresidente de asuntos corporativos de Avianca, Felipe Gómez desde la pista del aeropuerto internacional El Edén de Armenia entregó detalles de las toneladas de ayudas que han llegado en las últimas horas al Quindío y a varias regiones del país.

Al Quindío llegaron dos aviones cargados con 40 toneladas de ayudas para los damnificados por el terremoto en los departamentos del Valle del Cauca y Quindío.

Vicepresidente de asuntos corporativos de Avianca, Felipe Gómez explicó “Avianca la aerolínea de Colombia, aquí nacimos hace más de 106 años, cuando Colombia tiene un reto, tiene un problema de ese tamaño, por supuesto que Avianca quiere ayudar y es un tema que operamos para poder ayudar. Sabemos que es un momento muy difícil para los colombianos afectados por esta crisis y parte de lo que estamos tratando de hacer, además de poner nuestra capacidad operativa a su servicio, es mandarles un mensaje para que sepan que no están solos”

Este tema de las ayudas ¿cómo se están canalizando para todas las regiones, los aviones y demás?

Avianca trabaja con una serie de fundaciones y organizaciones no gubernamentales aliadas que son expertas en poder canalizar ayuda humanitaria, en los dos aviones que hemos traído cargueros a Armenia, traemos 40 toneladas de ayuda proveniente de fundaciones como la Fundación TAP, Ábaco, el Ejército Nacional, la Alcaldía de Bogotá también ha ayudado y también el despacho de la Primera Dama, y ellos lo que hacen es coordinarse con nosotros para podernos entregar esta carga.

Avianca y Gol, que es una aerolínea hermana de Avianca, una aerolínea brasileña, pusimos este avión carguero para que llegara directamente a Armenia y que esas 40 toneladas fueran distribuidas lo más rápido posible en Armenia, en Quimbaya, en Montenegro, en El Cairo, en Caicedonia y que llegue rápidamente a las manos de quienes lo necesitan.

¿Lo están haciendo también con Cali, y con las otras ciudades?

Lo hacemos de diferentes maneras. A Cali hemos mandado también aviones cargueros de Avianca. El día miércoles aterrizó un carguero de Avianca con 60 toneladas de ayuda en Cali. En total hemos movilizado cientos de toneladas en toda esta tragedia.

Carga humanitaria en bodega de los aviones

Vicepresidente Avianca: Y otra cosa que estamos haciendo es movilizando carga humanitaria en las bodegas de los aviones de pasajeros de Avianca que vuelan diariamente a ciudades como Cali, a Quibdó, a Armenia también para poder llegar no solamente al Valle del Cauca, a Quindío y a Risaralda, sino también a Chocó, que sabemos que es una zona muy afectada.

¿Cómo se ha garantizado la operación aérea?

Avianca aparte de lo que ha hecho y lo hizo muy muy rápido fue generar un plan de protección para los pasajeros que sabíamos que estaban siendo afectados por esta situación. Pusimos vuelos adicionales, dimos facilidades para que las personas que no podían volar pudieran reprogramar sus vuelos, pedir reembolso de sus tiquetes o cambiar de destino. Hemos puesto sillas adicionales también para poder darle fluido y para poder transportar a la gente que necesita volar a estas ciudades para ver a sus familias. Ha sido un esfuerzo operativo muy grande entre el sector privado, la aerolínea, la aeronáutica civil para lograr que el sistema siga funcionando y que podamos responder como país de la mejor forma ante esta crisis tan grande que estamos viviendo.

Techo a las tarifas

Vice Avianca: parte también de lo que hicimos fue ponerle un techo a las tarifas de los tiquetes a los destinos afectados para que los pasajeros encontraran precios que fueran viables para sus bolsillos y que a pesar de saber que la demanda iba a cambiar, realmente encontraran precios de fácil acceso. Entonces también Avianca puso un control de sus tarifas para poder facilitar el transporte de los colombianos.

¿En qué aeropuertos de la región están operando?

En este momento de los aeropuertos a los que opera Avianca en la zona vuelan estamos volando a Cali, a Armenia y a Quibdó. El aeropuerto de Pereira en este momento está cerrado, no podemos volar a él y estamos enfocando nuestra operación en estos tres aeropuertos en la zona del desastre.

Mensaje

El esfuerzo ha sido de todos. Avianca no solamente ha trabajado adentro, la gente de Avianca ha hecho un esfuerzo increíble y les doy las gracias también el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales, las fundaciones sociales, nuestros ground handlers, por ejemplo, Talma también ha venido a ayudar. Este es un esfuerzo de todos. Avianca lo único que hace es poner su capacidad operativa al servicio de Colombia.