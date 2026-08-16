En Armenia ya hay escombrera temporal gratuita para recibir todos los residuos que dejó el terremoto

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Armenia

Desde hoy en Armenia ya hay sitio temporal y gratis para disponer de la gran cantidad de escombros generados por el terremoto del 10 de agosto y con eso contribuir a iniciar el proceso de recuperación y reconstrucción de esta ciudad.

Así fue confirmado por el alcalde de Armenia James Padilla García que indicó que los ciudadanos no tendrán que pagar por la disposición de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados tras el terremoto del 10 de agosto.

Esta medida hace parte de las acciones para avanzar en la recuperación de Armenia tras el terremoto del 10 de agosto, la Alcaldía de Armenia pondrá en funcionamiento, hoy domingo 16 de agosto, un punto temporal para la disposición de los escombros generados por la emergencia ubicado en un lote aledaño al estadio Centenario.

El mandatario destacó que este punto temporal permitirá avanzar en la limpieza de la ciudad y facilitará el retiro de los residuos que todavía permanecen en diferentes sectores como consecuencia de las afectaciones y las labores de demolición y recuperación.

Uno de los aspectos más importantes de la medida es que la disposición de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en este punto no tendrá ningún costo para los ciudadanos, con el propósito de facilitar que las familias puedan retirar los escombros de sus viviendas y contribuir al ordenamiento de las zonas afectadas.

La habilitación del punto temporal se da luego de que la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ estableciera los lineamientos ambientales para la disposición de estos materiales durante la emergencia.

De acuerdo con el director general (e) de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, para determinar la viabilidad de estos espacios se tienen en cuenta criterios ambientales y de seguridad, entre ellos la protección de fuentes hídricas, redes de acueducto y alcantarillado, compatibilidad con el ordenamiento territorial, manejo de aguas de escorrentía y distancia respecto a viviendas, instituciones educativas y otros centros poblados.

Para el alcalde James Padilla García, la habilitación de este punto representa un paso fundamental dentro de la respuesta de la Administración Municipal frente a la emergencia, pues permitirá organizar el manejo de los escombros y acelerar las labores de recuperación.

La medida busca además evitar que los residuos permanezcan acumulados en vías y espacios públicos, contribuyendo a recuperar progresivamente la movilidad, el entorno urbano y las condiciones de seguridad de los sectores afectados.