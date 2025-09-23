Atención: inician cierres parciales hoy por obras del intercambiador de bomberos en Armenia

Socialización de obras y planes de movilidad por obra del deprimido de bomberos en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Atención que desde hoy comienzan los cierres parciales de vías por el inicia de las obras del intercambiador de bomberos al norte de Armenia.

Así lo confirmó la secretaria de infraestructura de Armenia, Claudia Arenas que manifestó que habrá cierre a un carril en ambas calzadas en el tramo entre la glorieta de bomberos y la glorieta del bolo club sector de Nisa bulevar sobre la carrera 19 donde van a comenzaran los trabajos subterráneos de las redes de servicios públicos, estos cierres parciales serán hasta el mes de diciembre.

Vamos a empezar con los cierres parciales, decirle a la comunidad que lo que resta de este año o por lo menos hasta el mes de diciembre, los cierres van a ser parciales en el tramo entre la segunda norte y la glorieta del bolo club en un sector de 180 metro lineales con cierres a un carril en ambas calzadas, es decir, cierres parciales.

Vamos a iniciar y esperamos en el mes de finalizando el mes de octubre, empezando el mes de noviembre, hacer el cierre en el otro costado también a un solo carril para en iniciar en la actividad de pilotaje. El pilotaje ya es la cimentación como tal del deprimido, viene la fase dos, entonces, tenemos pilotes, tenemos subterránización de redes, ahí sí podemos empezar a excavar la excavación mayor que en todo el tramo es de 25.000 m³ y en esta zona es aproximadamente el 60%.

Es decir, en resumen, cierres parciales de aquí hasta el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre empiezan los cierres totales en un tramo, no en todo el intercambiador en el tramo norte-sur después de la rotonda como tal.

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño manifestó que con el cierre de la calle segunda norte por las obras de EPA ya hay reguladores y agentes permanentes en las horas pico que se mantendrán ahora que inician los cierres parciales sobre la carrera 19 entre ambas glorietas.

Recomendó a los conductores que si no tienen que transitar por el sector tomen rutas alternar porque habrá congestión vehicular más allá del plan de manejo de tránsito.

8000 vehículos se pueden mover en una hora pico en ese sector

El director de Setta añadió “Hay que reconocer, que es una obra muy grande de una magnitud muy grande, es el segundo punto que más tráfico mueve en la ciudad, en una hora pico pueden pasar 8000 vehículos por este ordenador de bomberos, entonces es indudable que va a haber congestión, es indudable que vamos a tener algunas incomodidades, pero tenemos que acostumbrarnos a eso durante estos 2 años. Vamos a empezar poco a poco con estos cierres parciales o restricciones de carriles en el tramo entre el Bolo Club y la Glorieta de Bomberos”

Invitación

Reitero la invitación a que desde ya planifiquemos viajes por vías alternas que, si no tenemos que movilizarnos o no tenemos que ir a este punto del sector del coliseo del café, pues no lo hagamos porque es un punto que va a estar supremamente congestionado y que seamos muy responsables al momento de manejar.

Alcalde de Armenia, James Padilla y las obras en la ciudad. Foto: Adrián Trejos Ampliar

Alcalde de Armenia

El alcalde de Armenia James Padilla por su parte fue claro en manifestar que “Todos sabemos que las obras generan unos traumatismos, que hay unas personas inconformes, como ustedes lo han visto hoy, personas que se ven afectadas por el inicio y la ejecución de una obra”

Y agregó “por eso este sábado vamos a tener una reunión en la cámara de comercio con las personas de este sector que se han visto realmente afectadas y que se van a ver muy afectadas para llegar a unos acuerdos y estamos absolutamente convencidos de que de parte de la administración estamos dispuestos a ello”

Es absolutamente imposible no generar un traumatismo.

El mandatario fue sincero y puntualizó “Míreme, el ejemplo más sencillo me lo da un señor, si yo voy a organizar la cocina de mi casa, yo tengo que desbaratar todo, desafortunadamente es así, la gente me exige obras, la gente pide un desarrollo de Armenia, este punto estratégico de la calle segunda norte del anillo vial, de la segunda, pues es un punto estratégico en materia vial que nos va a generar un desarrollo, nos va a generar una mayor movilidad para Armenia.