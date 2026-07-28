Justicia para Angie Ortiz en Santander: familia pide que su presunto feminicida no quede libre

La familia de Angie Tatiana Ortiz volvió a alzar la voz para pedir que Bill Steven Barrios Ortega, el hombre procesado por el presunto feminicidio de la joven continúe privado de la libertad mientras avanza el juicio oral.

El pronunciamiento se conoció luego de que surgiera la preocupación por la posible finalización de la medida de aseguramiento que pesa sobre el acusado. Vanessa Ortiz, hermana de la víctima, aseguró a Caracol Radio que la familia ha esperado más de un año por una decisión de la justicia y que hoy enfrenta una nueva incertidumbre: que el procesado recupere la libertad antes de que exista un fallo.

“Hoy estoy alzando la voz por mi familia que lleva más de un año esperando justicia. Tatiana fue asesinada en abril del año pasado por quien en su momento era la pareja sentimental”, expresó.

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La hermana de Angie explicó que el caso se encuentra en juicio oral y que, debido a que varios de los familiares son testigos dentro del proceso, dejaron de asistir a las audiencias, por lo que desconocen el desarrollo de las diligencias judiciales posteriores.

“Como familiares hemos respetado las decisiones porque entendemos que, mientras no hayamos rendido nuestro testimonio, no podremos asistir a las audiencias. Sin embargo, hoy vivimos con la preocupación de que el vencimiento de términos permita que la persona acusada recupere su libertad antes de que exista una sentencia”, señaló.

Según manifestó, la preocupación aumentó luego de conocer que un juez de control de garantías negó la solicitud de prórroga de la medida de aseguramiento.

“No estamos pidiendo que se anticipen los procesos; solamente estamos solicitando que él se mantenga en medida cautelar mientras se emite un juicio”, afirmó Vanessa Ortiz, hermana de la victima.

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El proceso judicial se adelanta contra Bill Steven Barrios Ortega, ciudadano venezolano señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio agravado de Angie Tatiana Ortiz, ocurrido el 10 de abril de 2025 en un apartamento del conjunto residencial Abadías, en Floridablanca, Santander.

De acuerdo con la investigación, el procesado inicialmente sostuvo que la muerte de la joven obedecía a un suicidio por ingesta de medicamentos. Sin embargo, el dictamen de Medicina Legal concluyó que la causa del fallecimiento fue una muerte violenta por maniobras de estrangulamiento manual y trauma cerrado en el abdomen.

Vanessa Ortiz aseguró que, además del dolor por la pérdida de su hermana, el proceso judicial ha significado una carga emocional para toda la familia.

“No solamente perdimos a nuestra familiar ese día; también hemos tenido que pasar por aplazamientos de audiencias en fechas importantes, como su cumpleaños o el de mi padre, y eso es extremadamente revictimizante y doloroso”, relató.

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Durante el juicio, de acuerdo a los familiares de Angie Tatiana, la Fiscalía también ha presentado videos, registros de cámaras de seguridad y otros elementos materiales probatorios con los que busca demostrar la responsabilidad del acusado.

“No buscamos ningún tipo de privilegio, solo pedimos que se garantice la justicia y que ninguna familia tenga que vivir con esta incertidumbre. Hacemos un llamado a las autoridades y a los medios de comunicación para que no permitan que este caso quede en el olvido, que no permitan que sea una persona más que deje de comparecer ante la justicia“, concluyó la hermana de la víctima.