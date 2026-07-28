HIC abre el primer centro para pacientes con depresión resistente en el oriente colombiano

Las personas con depresión que persiste pese a haber recibido medicamentos o psicoterapia tendrán una nueva alternativa de atención especializada en Santander.

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) creó el primer Centro de Excelencia para la Depresión en el oriente colombiano.

Este centro estaría enfocado principalmente en pacientes con depresión resistente al tratamiento. Es decir, casos que no presentan la mejoría esperada tras recibir tratamientos convencionales.

La idea es que un grupo de especialistas evalúe cada caso para determinar cuál de los tratamientos disponibles es el más adecuado para el paciente.

“Se revisará su historia clínica y las terapias que ya ha probado. Participarán profesionales de psiquiatría, psicología, neurología, neurocirugía, anestesiología y otras especialidades”, señaló Ligia Rueda, psiquiatra y líder del centro.

Entre los tratamientos disponibles está la estimulación magnética transcraneal, que activa determinadas áreas del cerebro con impulsos magnéticos. También se aplicará ketamina directamente en la vena. Y las cirugías cerebrales solo se considerarán en casos de alta complejidad.

Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 5 % de los adultos en el mundo padece depresión. Rueda recordó que se trata de una condición médica que requiere diagnóstico y tratamiento y no de falta de voluntad o debilidad.