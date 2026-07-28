Homenaje a Willie Colón que también impactará vidas de niños y jóvenes en Santander. ¿Cómo asistir?

La música de uno de los máximos exponentes de la salsa llegará al escenario del Teatro Santander con un propósito que va más allá del espectáculo. El próximo 14 de agosto, la Fundación Filarmónica de Santander realizará “La Noche de Willie Colón”, un concierto sinfónico que, además de rendir homenaje al reconocido artista puertorriqueño, busca recaudar recursos para fortalecer los procesos de formación musical de niños y jóvenes del departamento.

El evento es una coproducción entre la Fundación Filarmónica de Santander y el Teatro Santander. Sobre el escenario estarán más de 50 músicos interpretando algunos de los éxitos más representativos de Willie Colón en formato sinfónico, bajo la dirección musical de Camilo Olarte.

Daniel Martínez, integrante del equipo de comunicaciones y gestión de la Fundación Filarmónica de Santander, explicó que el concierto fue preparado para ofrecer una experiencia diferente al público. “Todo esto se ha preparado muy minuciosamente para que el espectador se deleite con un despliegue sinfónico de las mejores obras de Willie Colón”, aseguró.

Además, participará como invitado especial el artista santandereano Eliú y se espera confirmar la presencia de una reconocida academia de danza ‘Clave Latina’ de Bucaramanga, para complementar la experiencia con una puesta en escena especial.

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Sin embargo, el mayor propósito del concierto será el social. Martínez, explicó que una parte importante de los recursos obtenidos por la venta de las entradas permitirá financiar procesos de formación musical para niños y jóvenes de diferentes municipios de Santander, especialmente en lugares donde el acceso a instrumentos o a educación artística es limitado.

“El factor social es lo que más nos mueve. Queremos llegar a lugares donde de pronto un niño o un joven no puede encontrar un instrumento o recibir esta formación musical”, afirmó.

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Las boletas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de venta autorizada y también pueden adquirirse desde la página del Teatro Santander. Quienes hagan parte de comunidades aliadas como Cajasan, Cavipetrol o de la Fundación Filarmónica podrán acceder a descuentos especiales.

Los precios van desde $157.000 hasta $251.800, incluyendo el servicio de boletería. Además, los afiliados a Cajasan, Cavipetrol y algunos aliados de la Fundación podrán acceder a descuentos especiales.

Para Daniel Martínez, el objetivo es que el público salga con un recuerdo imborrable de la velada y la satisfacción de haber apoyado una causa que permitirá acercar la música a nuevas generaciones. “Que vivan el show y que también nos llevemos en el corazón que estamos contribuyendo a nuestro factor social, a lo que nos mueve siempre”, concluyó.