Desmonte de puente peatonal por obras del tercer carril en Floridablanca, Santander

La Alcaldía de Floridablanca anunció un nuevo avance en las obras del tercer carril, que ya alcanzan un 70% de ejecución. Como parte del cronograma, la noche del próximo 3 de agosto se realizará el desmonte del puente peatonal ubicado entre la bomba ‘El Tiger’ y la bomba Aranzoque, lo que obligará al cierre temporal de la vía nacional.

El secretario de infraestructura de Floridablanca, Gerson González, explicó que las labores comenzarán a las 10:00 de la noche del 3 de agosto y se extenderán hasta las 5:00 de la mañana del 4 de agosto, horario escogido para reducir el impacto en la movilidad.

Según el funcionario, el cierre total del corredor ya cuenta con un plan de manejo de tráfico aprobado y los conductores deberán utilizar como ruta alterna la carrera octava, en el casco antiguo del municipio. Agregó que el retiro de la estructura permitirá ampliar uno de los puntos más críticos del proyecto y continuar con el desarrollo de la obra.

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Frente a los tiempos de ejecución, González indicó que, aunque el contrato contempla un plazo de 12 meses, hasta marzo del próximo año, la instrucción del alcalde José Fernando Sánchez es entregar el tercer carril antes de finalizar este año. Incluso, aseguró que el ritmo de los trabajos permitiría anticipar esa meta si las condiciones se mantienen favorables.