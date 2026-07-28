Empresarios del calzado en Bucaramanga denuncian pérdida de mercancía tras servicio de InDrive

Un grupo de empresarios del gremio del calzado en Bucaramanga denunciaron la desaparición de un paquete con 17 muestras de su nueva colección, luego de contratar un servicio de mensajería a través de la plataforma InDrive. Aunque la aplicación registró la entrega del envío pocos minutos después de iniciado el recorrido, el destinatario aseguró que nunca recibió la mercancía.

La denunciante, Ingrid Ardila, explicó a Caracol Radio que las muestras son fundamentales para la producción del segundo semestre de la empresa, ya que servirían como referencia para fabricar cerca de 2.000 pares de calzado que serían comercializados en distintas regiones del país.

“Son muestras de la feria que representan muchísimo, porque es el producto del trabajo del segundo semestre de nosotros. De eso dependemos todos, es nuestro sustento”, manifestó.

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Según relató, tras conocer que el paquete no había llegado a su destino, inició el proceso de reclamación ante la plataforma, pero hasta el momento solo ha recibido respuestas automáticas y no ha podido establecer contacto con el domiciliario que realizó el servicio.

“En InDrive no nos dan respuesta, ni siquiera el número celular para comunicarnos con el señor domiciliario. Solo en una ocasión me contactaron para pedirme información del caso, pero no me respondieron nada, ni nos dijeron algo concreto”, afirmó.

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Ardila, hizo un llamado al mensajero para que devuelva la mercancía, asegurando que las muestras no tienen utilidad comercial para otra persona, pero sí representan meses de trabajo para su empresa y el sustento de varias familias.

“Que por favor nos devuelva la bolsa. Él creerá que son pares y no son pares, son nones; no le van a servir para nada. Mientras que a nosotros sí nos sirve porque es el producto del trabajo de este segundo semestre del año”.

La empresaria aseguró que su único interés es recuperar las muestras y evitar una afectación mayor para quienes dependen de esta producción. “Solo le pido que nos entregue la bolsa. Con eso trabajamos, con eso comemos, es el sustento de muchas familias. Que por favor no nos haga ese daño”.

La ciudadana confirmó que ya pusieron el denuncio en la Fiscalía por la pérdida de la mercancía, que sí tiene un valor comercial y de esfuerzo laboral para los productores, pero mantiene la esperanza a que el conductor les devuelva el paquete que nunca llegó a su destino.