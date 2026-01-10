Estas son las cinco mejores carreras para estudiar en 2026, según Bill Gates

Hay muchas personas que anhelan estudiar una carrera universitaria con el objetivo de aspirar a una mejor posición laboral y económica. Sin embargo, hay algunas que han dejado de tener la misma demanda en varias empresas, especialmente ante los diferentes avances tecnológicos.

Uno de ellos, tiene que ver con la inteligencia artificial, la cual ha supuesto una amenaza para varios trabajadores debido a que esta puede llevar a cabo diferentes procesos que son considerados como monótonos de forma más rápida. Algunos de ellos son la redacción de textos y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, por lo que muchas empresas la vienen implementando gradualmente.

Pese a este panorama, hay algunas carreras que se mantendrán con el paso del tiempo, ya que la inteligencia artificial no podrá reemplazarlas debido a que se requiere una intervención humana en cada una de ellas. De hecho, Bill Gates, el reconocido fundador de Microsoft, y Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, recomendaron cinco que se pueden estudiar durante el 2026.

Programación

Evidentemente, las carreras asociadas a la tecnología son las que más sobrevivirán ante los cambios que está promoviendo la inteligencia artificial. Entre ellas, se encuentra la programación, pues justamente estos profesionales son los encargados de ejecutar las instrucciones que realizan muchas aplicaciones y máquinas por medio de códigos.

Por otra parte, la necesidad que tienen muchas personas y empresas de adaptarse a los entornos digitales hacen que esta carrera tenga una alta demanda en el mercado laboral.

Biología

La biología también será fundamental en los próximos años, especialmente en campos como la biotecnología y la medicina. Esto se debe al desarrollo de los avances científicos, donde es necesaria la intervención humana en aspectos como el análisis y la interpretación de los resultados.

Este procedimiento es fundamental para comprender las enfermedades humanas y así desarrollar los tratamientos necesarios que permitan combatirlas, algo que la tecnología no podría lograr con precisión.

Energías limpias

El medio ambiente no deja de ser una preocupación latente en el mundo ante la transición energética que buscan implementar algunos países, así como las tecnologías que lleven a aprovechar las energías renovables.

Ante este panorama, profesionales como los ingenieros ambientales son fundamentales en la toma de decisiones asociadas a sostenibilidad, impacto medioambiental y procesos que conlleven a cuidar el medio ambiente.

Oficios técnicos

Aunque los oficios técnicos no tienen tanta popularidad como sucedió en años anteriores, estos no dejan de ser importantes para muchas personas. Según explica Jensen Huang, los electricistas, plomeros y técnicos en infraestructura son necesarios para el mantenimiento de las redes eléctricas y los sistemas de los hogares y las empresas.

Eso sí, existe una escasez de técnicos calificados en esa clase de labores, las cuales no se van a automatizar al margen de los avances de la inteligencia artificial.

Artesanía e infraestructura

Al igual que los oficios técnicos, aquellos que están asociados a la artesanía y la infraestructura tampoco dejarán de ser imprescindibles con el paso del tiempo, ya que estos tampoco se podrán reemplazar por el trabajo que pueda realizar una máquina o la misma inteligencia artificial.

Por otra parte, este tipo de profesiones ofrece una demanda laboral constante, así como buenos ingresos ante la necesidad de contar con espacios para el funcionamiento de los hogares y las empresas.