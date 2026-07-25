¿Cuánto subirá el salario mínimo 2027 si aumenta según proyección de la inflación? Cifra exacta

Para 2026, el Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo superior al 23 %, una decisión que, además de generar debate entre diversos sectores, sigue bajo revisión por parte del Consejo de Estado.

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Así las cosas, independientemente de la continuidad o no del salario mínimo fijado, se espera que el gobierno electo tome una decisión más austera frente al incremento en su primer año, teniendo en cuenta las posturas esbozadas desde épocas de campaña.

¿Qué ha dicho el gobierno electo sobre el salario mínimo?

En ese orden de ideas, se espera que, contrario al Gobierno Petro, el nuevo ejecutivo, liderado por Abelardo de la Espriella, opte por un aumento apegado a las normas técnicas que ponen especial atención a la inflación anual.

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“Tenemos que volver a una política de salarios que sea racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos. Pero nosotros no podemos aumentar el salario mínimo cuatro o cinco veces por encima de la inflación”, expresó al respecto el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo 2027?

Una de las perspectivas que se han conocido en cuanto al “piso” para la negociación del salario mínimo 2027 la planteó César Pabón de Corficolombiana en diálogo con Portafolio.

Según el experto, se espera que la inflación cierre en 2026 en una cifra cercana al 7 %, lo cual marcaría el punto de referencia para la concertación que se llevará a cabo a final de año.

Otra cifra clave en la discusión es el punto que se suma habitualmente por cuenta de la cifra de productividad, por lo cual el incremento podría rondar el 8 % en total, de la siguiente manera:

Salario mínimo actual: 1′750.905 + 249.095 auxilio transporte = $2′000.000.

1′750.905 + 249.095 auxilio transporte = $2′000.000. Salario mínimo con aumento del 8%: 1.890.977 + 269.023 auxilio de transporte = $2′160.000.

¿Qué ha pasado con el decreto del aumento del salario mínimo 2026?

El Consejo de Estado revocó el auto que había suspendido provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 y dejó sin efectos la orden impartida al Gobierno para expedir un nuevo decreto sobre el salario mínimo.

No obstante, el alto tribunal aclaró que la controversia sobre la legalidad del decreto aún no está resuelta y precisó que aún se deberá tomar una determinación de fondo por parte de los magistrados.