5 profesiones que no debería estudiar en 2026, según IA: ¿van a desaparecer?

7 profesiones que estudian los colombianos y que podrían desaparecer un futuro cercano

Diversos análisis y estudios sobre el futuro del trabajo con el avance de la inteligencia artificial proyectan que ciertos trabajos, especialmente aquellos con tareas repetitivas o predecibles, podrían experimentar una reducción significativa de vacantes o incluso riesgo de desaparición para 2026.

La automatización no solo reemplaza labores mecánicas tradicionales, sino también tareas cognitivas que requieren procesamiento de datos, redacción y atención básica al cliente.

Para 2026, se proyecta que varias profesiones enfrenten un declive significativo en la demanda laboral debido principalmente al avance de la automatización y la inteligencia artificial (IA). Estas son cinco áreas de estudio que probablemente tendrán perspectivas laborales diferentes y desfavorables:

Contabilidad Las tareas contables rutinarias, como el ingreso de datos y la auditoría básica, son altamente susceptibles de ser automatizadas por software y algoritmos avanzados.

Las tareas contables rutinarias, como el ingreso de datos y la auditoría básica, son altamente susceptibles de ser automatizadas por software y algoritmos avanzados.

Las funciones administrativas sin una especialización en áreas digitales (como análisis de datos o gestión de negocios digitales) enfrentan una saturación del mercado y una menor demanda a medida que las empresas buscan perfiles más técnicos y adaptados a la tecnología.

Tareas como la revisión de contratos masiva y la investigación legal básica pueden ser realizadas de manera más eficiente por herramientas de IA, lo que reduce la necesidad de personal junior en estas áreas.

La IA puede generar noticias, resúmenes y reportajes básicos, lo que pone en riesgo los roles enfocados en la creación de contenido rutinario o poco analítico.

Los chatbots y asistentes virtuales son cada vez más sofisticados y capaces de manejar consultas, lo que reduce la necesidad de grandes equipos de atención al cliente y teleoperadores humanos.

Esta realidad está forzando a estudiantes y profesionales a replantear sus elecciones académicas y laborales hacia habilidades difíciles de automatizar, como creatividad, pensamiento estratégico o interacciones humanas complejas.

Aunque no existe garantía total de que un empleo desaparezca, estas proyecciones funcionan como una alerta preventiva para orientar decisiones educativas y promover el desarrollo de competencias valoradas en un entorno tecnológico cambiante.

¿Qué hacer en lugar de estas profesiones?

Si bien algunas de las carreras mencionadas están en riesgo, esto no significa que todo empleo relacionado desaparezca. Más bien, la recomendación de expertos es adaptar la formación profesional hacia áreas menos vulnerables, como:

Carreras tecnológicas avanzadas con enfoque en IA, datos y ciberseguridad.

con enfoque en IA, datos y ciberseguridad. Profesiones con alta interacción humana (salud, educación, terapias).

(salud, educación, terapias). Tareas creativas y estratégicas donde la inteligencia artificial complementa pero no reemplaza. Estas áreas serán cada vez más valoradas en un mercado laboral 2026 dominado por la tecnología.

La automatización y la IA no vienen a eliminar todo empleo, pero sí a transformar tareas y a cambiar la demanda en el mercado laboral. Tomar decisiones informadas ahora puede significar una mayor estabilidad profesional en el futuro.