Víctimas de Norte de Santander tienen su espacio en el Parque Memorial "6402+ razones para no olvidar". / Foto: JEP.

Norte de Santander

El Parque Memorial “6402+ razones para no olvidar”, concebido por familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, dio un nuevo paso hacia su consolidación con la apertura de una muestra temporal en la Estación de La Sabana, en Bogotá.

En esta muestra, familiares de las víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander, tuvieron su espacio para visibilizar a sus seres queridos.

Más información Ocho masacres se registraron en Norte de Santander durante el primer semestre del 2026

La exposición, que estará abierta al público durante dos semanas, ofrece una primera aproximación a los contenidos que integrarán este espacio permanente de memoria, reparación y garantías de no repetición.

Esta iniciativa nació como una propuesta de los familiares de las víctimas de los llamados “falsos positivos” con el propósito de dignificar sus vidas, preservar la verdad judicial y fortalecer la construcción de memoria histórica en Colombia.

Más información UBPD adelantará la primera fase de intervención forense en el antiguo cementerio de El Zulia

“En la instalación temporal, los visitantes podrán conocer parte del trabajo desarrollado por el colectivo Mafapo (Madres de Falsos Positivos de Colombia) y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La muestra incluye una réplica a escala del futuro domo memorial, la maqueta general del proyecto, herramientas de realidad aumentada, piezas audiovisuales, obras de arte y archivos fotográficos que dan cuenta del proceso de creación colectiva del parque”, asegura la JEP.

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, este espacio “articulará la verdad judicial establecida en el Caso 03 con los relatos, archivos y procesos de memoria impulsados por las familias en su búsqueda de verdad y justicia. Su propósito es trascender el recuerdo de lo ocurrido y convertirse en un espacio vivo de pedagogía, reflexión y no repetición para la sociedad y, en especial, para las nuevas generaciones”.