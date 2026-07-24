Ocho masacres se registraron en Norte de Santander durante el primer semestre del 2026

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / D-Keine

Norte de Santander

De acuerdo con la información entregada por la Defensoría del Pueblo, durante los primeros seis meses del 2026, (del 1 de enero y 30 de junio), en Norte de Santander se registraron ocho masacres, siendo este el tercer departamento a nivel nacional con el mayor número de estos hechos violentos presentados este año.

El Ministerio Público indicó que en el país, durante el primer semestre se registraron 68 masacres, dejando 72 víctimas, siendo Cauca el departamento que ocupa el primer lugar, con diez masacres, Antioquia con nueve y Norte de Santander con ocho.

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En este informe entregado por la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, se estableció que en el mes de enero se presentaron 13 masacres en Colombia, nueve en febrero, 14 en marzo, siendo este el mes más sangriento, 13 de abril, 10 en mayo y 9 en junio.

Así mismo resaltó que en el país continúan los hechos de sangre contra los líderes sociales. Durante el primer semestre del 2026 se registraron 78 homicidios contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.

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De esos 78 homicidios, siete se presentaron en Norte de Santander, siendo, nuevamente, el tercer departamento con mayor número de víctimas, después de Cauca con 19 y Antioquia con 11.

“Debe ser una decisión impostergable proteger la vida de quienes defienden los derechos humanos y construyen paz en los territorios”, expresó el Ministerio Público.