Cierre de servicios en clínicas privadas asfixia al HUEM

Cúcuta

Las directivas del hospital Erasmo Meoz respondieron a las inquietudes de la ciudadanía por el represamiento de cirugías en el centro asistencial.

El gerente de la entidad Hernando Mora dijo a Caracol Radio que “el no pago de las Eps ha ocasionado que las clínicas privadas cierren servicios, ante esto los pacientes desesperados llegan acá para que les brindemos la atención”.

Explicó el funcionario que a esta situación, obedece la sobreocupación que tiene el hospital y que mantiene a más de tres mil personas en lista de espera.

Indicó el doctor Mora, que la mayor preocupación que tiene hoy esta concentrada en la deuda que arrastra la institución por más de 540 mil millones de pesos.

Pese a las dificultades el hospital sigue liderando acciones como la recuperación de su infraestructura, dotación y mejoramiento de áreas como quirófanos y otros para fortalecer la atención asistencial en el oriente del país.