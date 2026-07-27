Avenida Libertadores estará cerrada por fiestas julianas

Avenida Libertadores de Cúcuta se alista para cierres viales / Foto: Cúcuta es Noticia.

Cúcuta

Con ocasión de las actividades que se van a desarrollar durante esta semana por las fiestas julianas la Alcaldía de Cúcuta anunció cierres viales que comprometen la Avenida Libertadores.

Las medidas comprometen el tramo desde el Puente Benito Hernández -San Rafael hasta la redoma Arnulfo Briceño- Puente de Guadua.

Los días 27 y 28 de julio se cerrará un carril de sur a norte.

29 de julio hasta el 1 de Agosto, desde las 7 am se generará el cierre de los dos carriles con ocasión de los desfiles, conciertos y eventos culturales.

Las autoridades han recomendado a conductores tomar vías alternas mientras se desarrollan las actividades con ocasión de la nueva versión que traen estas ferias.

Las autoridades alistan medidas de seguridad para cada uno de los eventos que se van a desarrollar y que motivan a promover este destino, en el oriente del país.