Petro defendió criterios democráticos y de riesgo para salarios de militares: “Exponen su vida”

AME8603. BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/03/2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en una ceremonia de reconocimiento de tropas de las Fuerzas Militares este martes, en la Escuela Militar José María Córdova en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro, fue el incremento y el mejoramiento salarial de los soldados y militares en el país.

Sin embargo, el ajuste no cayó muy bien a algunos integrantes del Ejército Nacional, tanto así que solicitaron que sea revisada la escala salarial del personal militar ante una posible desproporción.

Así lo confirmó, un informe de Caracol Radio, que trató esta solicitud del Ejército, al advertir que el incremento otorgado a los soldados profesionales habría generado una posible desproporción frente a los ingresos de suboficiales y oficiales.

La solicitud quedó consignada en el informe de empalme preparado por la institución, en el que se plantea adelantar una evaluación técnica de la nivelación salarial dentro de la Fuerza.

¿Qué dijo Petro sobre la solicitud de revisar la escala salarial del Ejercito Nacional?

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la petición del Ejército, y señaló el incremento salarial fue categorizado de acuerdo al nivel de riesgo al que se exponen durante el cumplimiento de sus funciones.

“Los que más exponen su vida en la confrontación es la tropa de base”, dijo.

Aseguró que volver a criterios de jerarquización salarial de acuerdo al grado y no al peligro real, es volver a un esquema aristocrático del Ejército y no a un criterio democrático.

“Entonces de acuerdo a algunos oficiales, que opinan en causa propia, regresar a un ejército de castas y no a un ejército del pueblo es bueno para el país”, reiteró.

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