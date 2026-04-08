Gobierno ajustó sueldos de militares y policías: así quedan los salarios en 2026

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0384 del 7 de abril de 2026, con el que fija los sueldos básicos para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y define el incremento salarial para este año.

De acuerdo con el decreto, el aumento para 2026, es producto del IPC del 5,1% más 1,9% adicional, y aplica con efecto retroactivo desde el 1 de enero para todo el personal del sector defensa.

La medida cobija a oficiales, suboficiales, soldados profesionales, infantes de marina, nivel ejecutivo, patrulleros y agentes de la Policía Nacional.

En el caso de los oficiales y suboficiales, desde General hasta Sargento Viceprimero, el incremento corresponde al 7%, en línea con el aumento definido por el Gobierno para las Fuerzas Militares.

Sin embargo, desde Sargento Segundo hacia abajo, es decir, en los niveles de cabos y tropa, los aumentos son superiores y variables, con el objetivo de ajustar la base salarial de estos rangos.

Así quedan los sueldos en tropa y suboficiales. Con base en el decreto y los ajustes aplicados, estos son algunos de los nuevos valores:

Sargento Segundo

$2.275.646 → $2.545.974 +11,9%

Cabos y soldados

Cabo Primero: $2.104.911 → $2.530.189 (+20,2%)

Cabo Segundo: $2.040.492 → $2.514.404 (+23,2%)

Cabo Tercero: $1.976.791 → $2.482.834 (+25,6%)

Soldado Profesional: $1.992.9

Policía Nacional

El decreto establece el ajuste salarial para toda la institución, que para 2026 corresponde al 7%, aplicable a todos los niveles dentro de la Policía Nacional.